मुंबई : देशामध्ये कोरोनाचा (Coronavirus) विळखा घट्ट होत चालला आहे. अशामध्ये कोरोनाची दुसरी लाट पहिल्या लाटेपेक्षा (Second Wave of Corona) जास्त धोकादायक आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये पहिल्या लाटेपेक्षा वेगळीच लक्षणे आढळत आहेत. दुसऱ्या लाटेमध्ये रुग्णांच्या फुफ्फुस, किडनीसोबत जीभ, नख, केस आणि हृदयावरही प्रभाव पडत आहे. अशामध्ये आता आणखी एक नवीन लक्षण (COVID-19 symptoms) समोर आले आहे. यामध्ये कोरोना रुग्णांच्या (Corona Patient) त्वचेवर देखील परिणाम होत आहे. जर तुमच्या देखील त्वचेवर काही वेगळी लक्षणं (Covid-19 Symptoms on Skin) दिसून येत असतील तर वेळ न घालवता ताबडतोब डॉक्टरांशी संपर्क करा.

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत असे दिसून आले आहे की, 40 टक्के रुग्णांना त्वचेशी संबंधी समस्या निर्माण झाली आहे. यामध्ये प्रमुख लक्षण आहे ते म्हणजे चेहऱ्यावर सूज येणे. रुग्णाला ताप देखील येऊ शकतो. आज आपण कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत रुग्णांमध्ये त्वचेसंबंधी कोणती लक्षणे दिसून येत आहेत हे जाणून घेणार आहोत…

फोड आणि पुरळ (Blisters and acne ) –

जर तुमच्या त्वचेवर फोड किंवा पुरळ आलेले दिसत असतील तर जास्त सावध रहा. या फोड आणि पुरळांमुळे खाज येऊ शकते किंवा वेदना होऊ शकतात. असे तेव्हा होते जेव्हा कोरोना विषाणू रूग्णांच्या मज्जातंतूंवर आक्रमण करण्यास सुरुवात करतो. अशा परिस्थितीत, शरीरात ऑक्सिजनची पातळी कमी होते आणि त्वचेवर कोरडेपणा दिसून येतो. ही लक्षणे कोरोनामध्ये दिसतात.

ओठ कोरडे पडणे (Dry lips) –

बऱ्याच व्यक्तींमध्ये ओठ कोरडे पडण्याची समस्या असते. जर तुम्हाला ही समस्या बऱ्याच दिवसांपासून असेल तर त्याकडे दुर्लक्ष करु नका. ओठांचे जास्त कोरडे होणे कोरोनाच्या नवीन लक्षणांपैकी एक आहे. यामुळे आपल्या ओठांना वेदना देखील होऊ शकतात. जर तुम्हाला ड्रिहायड्रेशनची समस्या असेल तर उन्हाळ्यात जास्तीत जास्त पाणी प्या.

त्वचा अधिक संवेदनशील होणे (skin becomes more sensitive ) –

बऱ्याच कोरोनाबाधित रुग्णांमध्ये असे दिसून येते की, त्यांची त्वचा चांगली झाल्यानंतर सुद्धा ती खूपच संवेदनशील होऊन जाते. कोरोनाचा संसर्ग झाल्यानंतर तुम्हाला हे लक्षण पाहायला मिळते की तुमची त्वचा जास्त संवेदनशील झाली आहे.

अंगावर पित्त उठणे –

कोरोना रुग्णांमध्ये असे दिसून आले आहे की, त्यांच्या अंगावर पित्त उठायला सुरुवात होते. कोरोनाची लागण झाल्यावर काही दिवसांनंतर हे लक्षण रुग्णामध्ये दिसून येते आणि बरे झाल्यानंतर काही दिवसांनंतरही या रुग्णांमध्ये हे लक्षण दिसून येते.