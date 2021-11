मुंबई : भारतीय स्वयंपाकघरात हिंगाचा (Heeng) वापर मोठ्या प्रमाणात केला जातो. हिंग केवळ चवीलाच उत्तम नाही तर आरोग्यासाठीही (Heeng for health) खूप फायदेशीर ठरते. भाज्या आणि कडधान्यांमध्ये हिंगाचा प्रामुख्याने वापर केला जातो. परंतु कोणत्याही गोष्टीचा अतिरेक आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकतो. त्यामुळे जर तुम्ही हिंगचे अधिक प्रमाणात सेवन केले तर त्याचे दुष्परिणाम (Side Effects Of Heeng) देखील होतात आणि ते तुमच्या आरोग्यासाठी देखील हानिकारक ठरू शकते. आज आम्‍ही तुम्‍हाला हिंग खाल्‍याचे तोटे सांगणार आहोत. चला जाणून घेऊया. (Heeng for healthc : Asafoetida overdose can be harmful to health, can be dangerous for pregnant women)Also Read - Vitamin D Deficiency: शरीरात 'व्हिटॅमिन डी'ची कमतरता असल्यास उद्भवतात या समस्या; जाणून घ्या उपाय

गॅस आणि जुलाब (Gas and diarrhea) : सामान्यत: हिंग खाल्ल्याने गॅसची समस्या दूर होते. परंतु त्याचे अधिक सेवन केल्याने पोटात गॅस, जुलाब आणि जळजळ होऊ शकते. अशा परिस्थितीत हिंगचे मर्यादित प्रमाणात सेवन करणे फायदेशीर ठरते.

गरोदरपणात हानिकारक (Harmful in pregnancy) : गरोदरपणात हिंग जास्त प्रमाणात खाल्ल्याने गर्भपात होण्याचा धोका असतो. तसेच जर तुम्ही स्तनपान करणारी महिला असाल तर हिंग जास्त प्रमाणात घेतल्यास त्याचा परिणाम बाळावर होतो आणि बाळाची प्रकृती बिघडू शकते.

उच्च रक्तदाब (High blood pressure) : हिंगाचे जास्त सेवन उच्च रक्तदाबाच्या रुग्णांसाठी धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे उच्च रक्तदाबाच्या रुग्णांनी हिंगापासून अंतर राखणे आवश्यक आहे. हिंग हे नॅचरल ब्लड थिनर म्हणून देखील ओळखले जाते जे रक्त पातळ करण्याचे काम करते. याव्यतिरिक्त ते रक्ताच्या गुठळ्या तयार होण्यास प्रतिबंध करते.

त्वचेवर परिणाम (Effects on skin) : हिंगाच्या अतिसेवनामुळे त्वचेवर पुरळ उठू शकते. यामुळे तुमच्या त्वचेवर लाल ठिपके दिसू लागतात आणि खाज सुटू लागते. त्यामुळे हिंगाचे सेवन नेहमी प्रमाणातच करावे. अति सेवन केल्यास तुमच्या आरोग्यावर त्याचा दुष्परिणाम होण्याची शक्यता असते.