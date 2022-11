High Blood Sugar Symptoms: ही 6 लक्षणे दिसल्यास व्हा सावध! असू शकतात गंभीर आजाराचे संकेत

High Blood Sugar Symptoms: हाय ब्लड शुगरची समस्या लवकर ओळखली नाही तर त्याचे शरीराला गंभीर परिणाम भोगावे लागू शकतात. आज या लेखातून आपण हाय ब्लड शुगरच्या सुरुवातीच्या लक्षणांविषयी जाणून घेणार आहोत.

हाय ब्लड शुगरची लक्षणे

High Blood Sugar Symptoms: जगभरात सुमारे 422 दशलक्ष लोक मधुमेहाने ग्रस्त आहेत. परंतु या आजाराचे योग्य वेळी व्यवस्थापन (Heath Tips In Marathi) केले नाही तर तो अतिशय धोकादायक ठरू शकतो. हाय ब्लड शुगरची (High Blood Sugar Problem) समस्या तुमच्या रक्तवाहिन्या, नसा आणि अवयवांवर परिणाम करू शकते. रक्तातील साखरेचे प्रमाण नियंत्रित ठेवणे (High Blood Sugar Warning) हाच मधुमेहापासून बचाव करण्याचा एकमेव उपाय आहे. हाय ब्लड शुगरचे सुरुवातीचे लक्षणे (Sign Of High Blood Sugar) ओळखणे आणि भविष्यातील धोक्यांपासून स्वतःचे संरक्षण करणे फार महत्वाचे असते. आज या लेखातून आपण हाय ब्लड शुगरच्या लक्षणांविषयी (Six Warning Sign Of Sugar) जाणून घेणार आहोत.

वारंवार लघवी येणे

हाय ब्लड शुगरची समस्या असलेल्या लोकांना अधिक वारंवार लघवी येण्याची समस्या असते. सामान्य व्यक्तीला दिवसातून 4 ते 7 वेळा लघवी करावी लागते, तर हाय ब्लड शुगर असलेल्या व्यक्तीला सतत लघवीला जावे लागते. असे घडते कारण मूत्रपिंड आपल्या रक्तातील अतिरिक्त साखरेवर प्रक्रिया करण्यास सक्षम नसतात आणि त्यातून मुक्त होण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे लघवी करणे असतो. सतत थकवा जाणवणे हे रक्तातील साखरेचे प्रमाण वाढण्याचे प्रमुख लक्षण आहे.जेव्हा तुम्हाला प्रत्येक जेवणानंतर थकवा जाणवू लागतो. तुम्ही उच्च कार्बयुक्त अन्न घेत असाल तर तुम्ही स्वतःची चाचणी करून घ्यावी.

तहान वाढते

रक्तातील साखरेचे प्रमाण जास्त असल्याने जास्त वेळा लघवी होते. त्यामुळे शरीराचे अधिक वेळा निर्जलीकरण होते आणि तुम्हाला जास्त पाणी पिण्याची गरज भासते. त्यामुळे तुमची तहान वाढते. त्यामुळे जास्त पाणी प्यावेसे वाटते आणि जास्त लघवी येते. हायपरग्लाइसेमियासाठी हे सामान्य लक्षण नाही, त्यामुळे हे इतर लक्षणांसह आढळल्यास त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

दृष्टी धूसर होते

अंधुक दृष्टी हे हाय ब्लड शुगरचे आणखी एक लक्षण आहे. हे प्रारंभिक लक्षणांपैकी एक आहे जे आपल्याला माहित असणे आवश्यक आहे. जेव्हा जास्त साखर आणि पाणी डोळ्याच्या मध्यभागी जमा होते तेव्हा आपली दृष्टी अस्पष्ट होते.

डोकेदुखी

डोके दुखणे हे मधुमेहाचे एकमेव लक्षण नाही. परंतु मधुमेहाबाबत सतर्क न राहिल्यास अनेक आजारांचा धोकाही वाढू शकतो. त्यामुळे तुम्हाला मधुमेहाची इतर लक्षणे जाणवत असतील, तर डोकेदुखी हे हाय ब्लड शुगरचे लक्षण असू शकते. अशा वेळी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

वारंवार संक्रमण

हाय ब्लड शुगरमुळे तुमची रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत होते. त्यामुळे संसर्गाशी लढण्याची शरीराची क्षमता कठीण होते. त्यामुळे तुमच्याकडे रक्तातील साखरेची पातळी जास्त असेल तर तुम्ही जास्त वेळा आजारी पडू शकता. ही सर्व हायपरग्लायसेमियाची सुरुवातीची लक्षणे आहेत. वेळेवर उपचार न घेतल्यास ते अधिक गुंतागुंतीचे होऊ शकते.

टीप : तुम्हाला यापैकी कोणतीही लक्षणे जाणवत असतील तर तुम्ही ताबडतोब डॉक्टरकडे जावे.