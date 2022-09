Hindi Diwas Wishes Quotes in Marathi : 14 सप्टेंबर हा दिवस देशभरात हिंदी दिवस म्हणून साजरा केला जातो. या दिवसाला विशेष महत्त्व आहे. कारण 1949 साली संविधान सभेने हिंदीला अधिकृत भाषा म्हणून स्वीकारले होते. या दिवशी संविधान सभेने देवनागरी लिपीमध्ये लिहिलेल्या हिंदीला भारताची अधिकृत भाषा म्हणून स्वीकारले. यासाठी हजारी प्रसाद द्विवेदी, काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त आणि सेठ गोविंद दास यांसारख्या काही लोकांसह बेओहर राजेंद्र सिम्हा यांनी प्रयत्न केले होते. 14 सप्टेंबर 1949 रोजी सिम्हा यांच्या 50 व्या जयंतीदिनी हिंदीला अधिकृत भाषेचा दर्जा मिळाला. हिंदी दिवस पहिल्यांदा 1953 मध्ये साजरा करण्यात आला होता. 2011 च्या जनगणनेनुसार भारतातील 43.63 टक्के लोक हिंदी बोलतात. बुधवारी 14 सप्टेंबर रोजी हिंदी दिवस साजरा केला जात आहे. यानिमित्ताने तुम्ही खाली दिलेल्या शुभेच्छा पाठवून लोकांना हिंदी दिनाचे महत्त्व समजावून सांगू शकता आणि शुभेच्छा देऊ शकता.Also Read - गुलाबी साडीत 'चंद्रा'चे मनमोहक फोटोशूट, Amruta Khanvilkar च्या अंदावर चाहते फिदा!

आपल्या सर्वांना अभिमान आहे हिंदी

संपूर्ण भारताची शान आहे हिंदी

हिंदी दिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा! Also Read - दुसऱ्या श्रावण सोमवारच्या मराठी शुभेच्छा संदेश - Shravan Somvar Marathi Shubhechha Sandesh

हिंदीला पुढे घेऊन जाऊया,

प्रगतीच्या मार्गावर नेऊया,

केवळ एका दिवसासाठीच नाही,

तर नियमित हिंदी दिवस साजरा करुया,

हिंदी दिवसानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा! Also Read - श्रावण सोमवार मराठी शुभेच्छा संदेश- Shravan Somvar Marathi Shubhechha Sandhesh

किती दिवस करणार इंग्रजीचे गुणगान

हिंदी भाषेला देखील देऊन समान्मान

हिंदी दिवसानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा!

हिंदी भाषा ही भावनांची अभिव्यक्ती आहे,

हिंदी मातृभूमीसाठी लढण्याची शक्ती आहे,

हिंदी दिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा!

हिंदुस्थानची शान आहे हिंदी,

प्रत्येक हिंदुस्थानींचा अभिमान आहे हिंदी,

एकतेची अनोखी परंपरा आहे हिंदी,

प्रत्येकाच्या मनातील भावनांची भाषा आहे हिंदी,

हिंदी दिनाच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा!

देशातील एकतेची जान आहे हिंदी

संपूर्ण भारताची शान आहे हिंदी

हिंदी दिनाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा!

हिंदी दिवसाच्या निमित्ताने आपण सर्वांना,

हिंदी भाषेचे महत्त्व अवगत करुन देऊया,

हिंदी दिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

Hindi Diwas Wishes in Marathi, Hindi Diwas Quotes in Marathi, Hindi Diwas Wishes Quotes, Happy Hindi Diwas 2022, Happy Hindi Diwas Wishes, Happy Hindi Diwas Images, Happy Hindi Diwas Messages, Quotes, Status, Messages, Photos, Happy Hindi Diwas 2022 wishes, Happy Hindi Diwas 2022 quotes, Happy Hindi Diwas 2022 in Marathi, Hindi Diwas wishes in Marathi.