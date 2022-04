Hingche Pani Pinyache Fayde : किचनमध्ये भाज्यांची चव वाढवण्यासाठी हिंगाचा वापर केला जातो. तसेच हिंगाचे पाणी (Hingache Pani) देखील आरोग्यासाठी एखाद्या औषधापेक्षा कमी नाही. हिंगाच्या पाण्याचा (asafetida water) वापर करून आरोग्याशी संबंधित अनेक समस्यांवर (Benefits Of Hing Water) मात करता येते. त्यामुळे तुम्ही घरी राहून हिंगाचे पाणी कसे बनवू (How to make asafoetida water) शकता, त्याचे फायदे काय आहेत आणि ते योग्य प्रमाणात (Proper quantity) कसे सेवन करावे हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. आजचा लेख फक्त हिंगाच्या पाण्यावर आहे. आज आपण या लेखात हिंगाच्या पाण्याशी संबंधित काही मुख्य तथ्यांवर प्रकाश टाकणार आहोत. आयुर्वेद संजीवनी हर्बल क्लिनिक, शकरपूर, लक्ष्मी नगर येथील आयुर्वेदाचार्य डॉ. एम मुफिक यांच्याकडून याविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेऊया…Also Read - Kidney Care Tips: किडनी स्टोन काढण्यासाठी कोरफड ठरू शकते उपयोगी, जाणून घ्या हा प्रभावी उपाय

हिंगाच्या पाण्याचे फायदे (Benefits of Asafoetida Water)

हिंगाच्या पाण्याचे सेवन केल्याने चयापचय क्रिया म्हणजेच मेटाबॉलिज्म सुधारते. यासाठी कोमट पाण्यात हिंग मिसळून त्याचे सेवन करावे. असे केल्याने चयापचय क्रिया सुधारू शकते.

वजन कमी करण्यासाठी हिंगाचे पाणी खूप उपयुक्त ठरू शकते. हिंगात anti-obesity गुणधर्म आढळतात, ते शरीराचे वजन नियंत्रणात ठेवण्यास मदत करतात.

डोकेदुखीची समस्या दूर करण्यासाठी हिंगाचे पाणी खूप उपयुक्त आहे. यासाठी पाण्यात हिंग मिसळून त्याचे सेवन करावे. असे केल्याने डोकेदुखीसोबतच मायग्रेनच्या समस्येपासूनही आराम मिळतो.

मासिक पाळीच्या वेळी महिलांना खूप वेदना होत असतील तर त्यावर हिंगाच्या पाण्यानेही मात करता येते. अशा वेळी महिलांनी कोमट पाण्यात हिंग मिसळून त्याचे सेवन करावे.

हिंगाचे पाणी कसे बनवावे? (How to make asafoetida water?)

सर्व प्रथम पाणी गरम करा.

थोडे गरम झाल्यावर हिंग पावडर पाण्यात घाला आणि चांगले मिक्स करा.

आता हे पाणी थंड होऊ द्या आणि ते सेवन करा.

किती पाणी प्यावे? (How much water to drink?)

नियमितपणे एखादी व्यक्ती अर्धा ग्लास पाण्यात चिमूटभर हिंग पावडर टाकून सेवन करू शकते. परंतु त्याच्या प्रमाणाबद्दल अचूक माहिती तुमचे वय आणि लिंग यावर अवलंबून असते. अशा परिस्थितीत आहारतज्ज्ञांकडून योग्य प्रमाणाविषयीची माहिती घ्यावी.