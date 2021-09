मुंबई: पावसाळ्यात पोटाच्या आरोग्याची (Stomach Health) अधिक काळजी घेणे गरजेचे असते. या मौसमात खाण्यापिण्यासंदर्भात आपल्याला अनेक प्रकारचे सल्ले मिळत असतात. परंतु आयुर्वेदात एका विशेष गोष्टीचा उल्लेख आहे. आयुर्वेदानुसार पावसाळ्यात या गोष्टीचं सेवन केल्यास शरीराला अनेक पटीने फायदा होतो. ती दैवी गोष्ट आहे मध. पावसाळ्यात मधाचे सेवन केल्याने अनेक फायदे (Benefits Of Honey In Monsoon) होतात.Also Read - Benefits Of Honey In Monsoon: पावसाळ्यात नक्की करा मधाचे सेवन; या आजारांपासून मिळेल मुक्तता

मध (Honey) हा सहज उपलब्ध होणारा पदार्थ आहे. मध एक आयुर्वेदिक औषध देखील आहे. मध हा एक प्रकारचा सुपरफूड (Superfood) असून त्याचे एक नाही तर अनेक फायदे आहेत. पावसाळ्यात मधाचे सेवन हे एखाद्या वरदानापेक्षा (The boon of honey consumption in rainy season) कमी नसते. मधाचे दररोज सेवन केल्याने शरीराला अनेक फायदे होतात.

पावसाळ्यात मध कसा ठरतो वरदान?

मधात व्हिटॅमिन बी, व्हिटॅमिन सी, एमिनो अॅसिड, कार्बोहायड्रेट्स हे मुख्य घटक असतात. यामध्ये अँटीबॅक्टेरियल आणि अँटीसेप्टिक गुणधर्म असतात. त्यामुळे मध जखमेवर, कापल्यास, भाजल्यास उत्तम औषध आहे. यामुळे जखम लवकर बरी होण्यास मदत होते.

या हंगामात मध शरीराची प्रतिकारशक्ती वाढवण्यास मदत करतो. मधाचे सेवन केल्यास संसर्गजन्य रोगांपासून देखील बचाव होतो.

घसा खवखवणे आणि सर्दी-तापेपासून आराम मिळवण्यासाठी देखील मध उपयुक्त ठरतो. खोकला दूर करण्यासाठी दोन चमचे मध आणि एक चमचा आल्याचा रस एकत्र करून सेवन करावा.

घसा खवखवत असल्यास किंवा खोकला झाल्यास काळी मिरीसोबत मधाचे सेवन करावे.

मधात असलेले पोषक घटक बद्धकोष्ठतेपासून मुक्तता मिळवण्यासाठी देखील मदत करतात. रात्री कोमट दुधात एक चमचा मध मिसळून प्यायल्याने फायदा होतो.

(डिस्क्लेमर: लेखात दिलेला सल्ला ही फक्त सामान्य माहिती आहे. हे तज्ञांचे मत नाही.)