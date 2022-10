Honey For Weight Loss: प्रत्येक दोन व्यक्तींमधील एका व्यक्तीला सध्याच्या काळात लठ्ठपणाने (Weight Loss Tips) ग्रासले आहे. आजच्या धावपळीच्या जीवनात स्वतःच्या आरोग्याकडे लक्ष द्यायला अनेकांना वेळ नाही. मग काय याचा परिणाम आपल्या शरीरावर होतो. यामुळे लठ्ठपणा, पोट वाढणे (Belly Fat) अशा समस्या उद्भवतात. या समस्या वाढल्यावर आणि त्याचा त्रास जाणवू लागल्यावर मग वजन कमी करायला हवे असा विचार प्रत्येकाच्या मनात येत असतो. अशा वेळी सर्वच जण हे सोप्या टिप्स (Simple tips for Weight Loss) शोधत असतात. आज आपण मध वजन कमी (Honey for Weight loss)करण्यात कसे उपयोगी पडू शकते हे पाहणार आहोत. विविध पदार्थांसोबत मधाचे सेवन केल्याने लठ्ठपणा कमी करण्यात मोठा फायदा होतो. मध प्रत्येकाच्याच घरात सहज उपलब्ध असते. यामुळे जवळपास सर्वांनाच याचा वापर करुन लठ्ठपणा कमी करणे सहज शक्य होऊ शकतो. चला तर मग जाणून घ्या या साध्या सोप्या टिप्स…Also Read - Dasara Melava 2022 : उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदेंच्या तोफा आज धडाडणार, दसरा मेळाव्यांकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष!

मध आणि लसूण (Honey and garlic)

लठ्ठपणा कमी करण्यात मध आणि लसूण एकत्र खाल्ल्याने मदत होते. सकाळी उपाशी पोटी याचे सेवन केल्याने विशेष फायदे मिळतात. यासाठी रोज सकाळी 2-3 पाकळ्या लसूण आणि 2 चमचे मधाचे सेवन करा. तुम्ही लसणाची पेस्ट तयार करुन त्यात दोन चमचे मध मिसळून कोमट पाण्यासोबत देखील घेऊ शकता. यामुळे चरबी कमी होण्यास मदत होतेच, याशिवाय ब्लड प्रेशर कंट्रोल करण्यासही मदत मिळू शकते. Also Read - Pankaj Tripathi : पंकज त्रिपाठी बनला निवडणूक आयोगाचा नॅशनल आयकॉन, मतदानाबाबत आता जनजागृतीही करणार

मध आणि दूध (Honey and milk)

वजन कमी करण्यासाठी प्रयत्न करत असाल आणि तुम्हाला रोज दूध प्यायची सवय असेल तर, दुधामध्ये साखरेऐवजी मध मिसळा. मात्र दूध उकळल्यानंतरच त्यामध्ये मध मिसळावे. 1 ग्लास दूधामध्ये तुम्ही 2 चमचे मध मिसळून पिऊ शकता. यामुळे दूध गोडही होते यासोबतच वजन कमी करण्यासही मदत मिळते. Also Read - Palghar Crime: मुख्यमंत्र्यांची सही करुन तरुणांनी कमावले तब्बल 1 कोटी, दोघांविरोधात तक्रार दाखल

मध आणि ताक (Honey and buttermilk)

पोटाची चरबी कमी करण्यासाठी तुम्ही ताक पिऊ शकता. यावेळी तुम्ही साध्या ताकात मध मिसळून देखील पिऊ शकता. असे केल्याने मेटाबॉलिज्म सुधारते. 1 ग्लास ताकात 2 चमचे मध मिसळून प्या. त्यामुळे पोटाची चरबी कमी होईल

मध आणि लिंबू (Honey and lemon)

वजन कमी करण्यासाठी मध आणि लिंबू हे प्रभावशील ठरतात. याचा योग्य प्रकारे वापर केल्याने वजन कमी करण्यास मदत मिळते. यासाठी तुम्ही सकाळी उपाशी पोटी कोमट पाण्यात मध आणि लिंबू मिसळून प्यावे. यामुळे पोटाची चरबी कमी होण्यास मदत मिळते. जर तुम्हाला लिंबू आवडत नसेल तर तुम्ही फक्त मध मिसळूनही पिऊ शकता.