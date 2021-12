मुंबई : 2021 हे वर्ष संपत असून 2022 नवीन वर्ष सुरू होणार आहे. नवीन वर्षासाठी लोकांच्या वेगवेगळ्या योजना असतात. वर्षभर आनंद आणि सुविधा मिळाव्यात यासाठी नवीन वर्षात काहीतरी नवीन खरेदी करण्याची प्रत्येक व्यक्तीची इच्छा असते. नवीन वर्षात अनेकजण नवीन घर बांधतात किंवा नवीन घरात शिफ्ट होतात. त्यामुळे तुम्हीही नव्या वर्षात नवं घर बनवण्याचा किंवा नव्या घरात शिफ्ट होण्याचा विचार करत असाल तर काही गोष्टींची (essential Vastu tips) काळजी घेणं तुमच्यासाठी खूप गरजेचं आहे. चला जाणून घेऊया या गोष्टींबद्दल… (House Vastu Tips: Going to buy a new house in new year, take special care of these things, learn essential Vastu tips)Also Read - House Vastu Tips : घरावर पडू देऊ नका या गोष्टींची सावली, मानली जाते खूप अशुभ, घरातील सुख-शांती होऊ शकते नष्ट

प्लॉट खरेदी करताना या गोष्टी ठेवा लक्षात : प्लॉट खरेदी करताना वास्तुशास्त्राचे नियम पाळले आवश्यक असते. यामुळे घरात सकारात्मक ऊर्जा राहते असे मानले जाते. त्यामुळे घर किंवा व्यवसाय उभारताना वास्तुशास्त्राच्या नियमांची काळजी घेणे अत्यंत आवश्यक असते.

दिशा महत्त्वाची : सूर्योदयाच्या उत्तर-पूर्व दिशेला ईशान्य म्हणतात. या दिशेला देवपूजेची दिशा असेही म्हटले जाते. जमिनीचा मुख्य दरवाजा उत्तरेकडून पूर्वेकडे असणे चांगले मानले जाते.

प्लॉटसमोर कोणतेही बांधकाम करू नये : घरासमोर कोणत्याही मोठ्या वस्तूचे बांधकाम शुभ मानले जात नाही. त्याची सावली घरावर पडणे अशुभ मानले जाते. याशिवाय घराच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर मोठ्या झाडांची सावली असणे देखील अशुभ मानले जाते. अशा स्थितीत जड बांधकाम आणि झाडांसाठी दक्षिण दिशेचा वापर करावा.

अशाप्रकारे ओळखा चांगली जमीन : जिथे तुम्हाला प्लॉट घ्यायचा आहे तिथे खड्डा खणून त्यात पाणी भरून सोडा. दुस-या दिवशी जाऊन पाहा की पाणी पूर्णपणे सुकले आहे का. मग अशा जमिनीचा वापर करू नका. जर पाणी शिल्लक असेल किंवा अर्धे दिसत असेल तर प्लॉट चांगला आहे.

(डिस्क्लेमर : लेखात दिलला मजकूर ही सामान्य माहिती आहे. हे तज्ज्ञांचे मत नाही)