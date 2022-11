Healthy Recipe: सर्दी-खोकल्यावर त्वरित आराम..फक्त 15 मिनिटांत बनवा गरमागरम व्हेज सूप

Winter Health Care: हिवाळा सुरू आहे. सर्दी-खोकल्याचे रुग्ण वाढत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आम्ही आज आपल्यासाठी खास रेसिपी घेवून आलो आहे. तुम्ही फक्त 15 मिनिटांत घरीच हॉट व्हेज सूप बनवू शकतात. गरमागरम सूप घेतल्याने सर्दी-खोकल्यावर त्वरित आराम मिळतो.

How To Make Hot Veg Soup: हिवाळ्यात (Winter Season) बहुतेक नागरिकांची इम्यूनिटी पॉवर (immunity power) कमी होत असते. त्यामुळे सर्दी-खोकल्यासारखे (Cough And Cold) मौसमी आजाराला आपण लवकर बळी पडतो. या दिवसांत आपल्याला पौष्टिक आहार घेणे आवश्यक असते. यासाठी आज आम्ही आपल्यासाठी खास रेसिपी घेवून आलो आहे. सर्दी-खोकल्यावर त्वरित आराम मिळवण्यासाठी तुम्ही फक्त 15 मिनिटांत घरीच हॉट व्हेज सूप बनवू शकतात. हिवाळ्यात तुम्हाला तंदुरुस्त आणि निरोगी राहण्यास व्हेज व्हेज सूप फायदेशीर आहे. सूपमध्ये विविध भाज्यांचा वापर केला जातो.

चला तर मग जाणून घेऊ या हॉट व्हेज सूपची रेसिपी…

आवश्यक साहित्य…

2 टेबलस्पूल एक्स्ट्रा व्हर्जिन ऑलिव्ह ऑईल

6 लसणाच्या पाकळ्या

2 बारीक कापलेले कांदे

1 वाटी कापलेली कांद्याची पात

थोडी कापलेली कोथिंबिर

1 वाटी किसलेले बीट

बारीक कापलेले गाजर

2 पत्ते टहनी सौंफ

थोडे कापलेले सेलरीज

3 बारीक कापलेल्या हिरव्या मिरच्या

5 मोठे कप पाणी

हॉट व्हेज सूप

– गरमागरम व्हेज हॉट सूप बनवण्यासाठी सगळ्यात आधी कढाईत तेल गरम करायला ठेवा.

– नंतर त्यात लसूण घालून 2 मिनिटे व्यवस्थित परतून घ्या.

– यानंतर त्यात चिरलेला कांदा घालून सोनेरी होईपर्यंत परता.

– मग त्यात सर्व चिरलेल्या भाज्या आणि पाणी घाला.

– यानंतर तुम्ही ते सुमारे 15 मिनिटे चांगले उकळा.

– नंतर त्यात मीठ आणि हलकी काळी मिरी घालून मिक्स करा.

– आता तुमचे चविष्ट आणि आरोग्यदायी गरमागरम व्हेज हॉट सूप तयार आहे.

– नंतर सर्व्हिंग बाऊलमध्ये गाळून गरमागरम सर्व्ह करा.