Human Can Live 100 Years: सध्याच्या काळात माणसांचं आयुष्य 60 ते 80 वर्षांपर्यंतच मर्यादित झालं आहे. मात्र लोकांनी आपल्या आहारावर नियंत्रण ठेवले आणि तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनानुसार (Expert Guidance) आहार घेतला तर ते 100 वर्षे जगू शकतात. वैज्ञानिकांनी नुकत्याच केलेल्या एका संशोधनातून (Human life Secret) हे शक्य असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. योग्य आणि सकस आहार घेतल्यास आयुष्य तर वाढेलच शिवाय शरीर कायम निरोगी आणि तंदुरुस्त (Healthy And Fit Body) राहील असा दावा तज्ज्ञांनी केला आहे. झी न्यूज हिंदीने याबाबत वृत्त प्रकाशित केले आहे.

विस्कॉन्सिन युनिव्हर्सिटीचे प्राध्यापक रोझलिन अँडरसन आणि यूएससी लिओनार्ड डेव्हिस स्कूलचे प्राध्यापक वॉल्टर लाँगो यांनी गेल्या 10 वर्षांत पोषणावर शंशोधन केले. त्यातून असे लक्षात आले की सकस आहार आणि उपवास हा वजन कमी करण्यासाठी जसा उत्तम पर्याय (Diet for long life) आहे. तसेच त्यामुळे माणसाचे आयुष्य देखील वाढू शकते. योग्य आहार घेतल्यास आजच्या काळत देखील लोक 100 वर्षे जिवंत (Human Can Live long life) राहू शकतात असा दावा वैज्ञानिकांनी केला आहे. मात्र यासाठी आहार व्यवस्थित असणे गरजेचे आहे. वैद्यकीय तज्ज्ञ डॉ. शिखा शर्मा यांच्यानुसार सध्याच्या काळात लोक ज्या पद्धतीने आहार घेत आहेत याचा परिणाम त्यांच्या वयावर देखील होऊ शकतो. बरेच लोक एकतर खूप जास्त खातात किंवा खूप वेळ उपाशी राहतात. या दोन्ही गोष्टी आपल्या आरोग्यासाठी हानिकारक सिद्द होऊ शकतात. कारण कमी खाल्ल्याने आपल्या शरीरात पौष्टिक तत्वांचीकमतरता निर्माण होते तर जास्त प्रमाणात खाल्ल्याने शरीरात यूरिक ऍसिडचे प्रमाण वाढते. यामुळे आपले यकृत खराब होऊ शकते.

तज्ज्ञांनुसार माणसाने अधिकाधिक वनस्पती-आधारित प्रोटीनचे सेवन करावे. आपल्या आहारात एका दिवसात मसूर डाळ, अंकुरलेले कडधान्ये आणि तेलबिया म्हणजेच ऑइल सीड्स यांचा समावेश करण्याचा प्रयत्न करावा. तसेच उपवासाची सवयही लावायला हवी. यामुळे आपले शरीर अधिक सक्रिय होण्यास मदत होईल. तसेच आणखी एक गोष्ट म्हणजे आपल्या जेवणातील साखरेचे प्रमाण शक्य तेवढे कमी ठेवायला हवे. संशोधकांनी अशा अन्नाचा शोध लावला आहे ज्यामुळे लोक जास्तीत जास्त काळ जगू शकतील. संशोधकांनुसार लोकांनी आपल्या आहारात वनस्पती-आधारित प्रोटीन, कार्बोहायड्रेट्स आणि फॅट वाढवावे. तसेच प्रक्रिया केलेले अन्न एकदम कमी करावे. यामुळे लोक दीर्घकाळ जगू शकतील आणि काय निरोगी आणि तंदुरुस्त आयुष्य जगू शकतील. तसेच योग्य आहारासोबत महिन्यातून एक दिवस उपवास केला तर यामुळे देखील शरीर अधिक सक्रीय झाल्याचे जाणवेल. संशोधकांनी लोकांनी शक्यतो लाल मांस, प्रक्रिया केलेले मांस तसेच रिफाइंड धान्ये आणि अॅडेड शुगरपासून दूर राहण्याचा सल्ला दिला आहे.