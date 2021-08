मुंबई : चेहऱ्यावर बर्फ (Ice) लावणे त्वचेसाठी खूपच फायदेशीर आहे. मेकअप (Makeup) करण्यापूर्वी फेस आयसिंग (Face Iceing) केल्याने मेकअप दीर्घकाळ टिकतो. याशिवाय चेहऱ्यावर बर्फ लावल्याने त्वचेवर चमक (Shine on the skin) येते. पण तुम्हाला माहीत आहे का? की बर्फाचा चुकीच्या पद्धतीने त्वचेवर वापर केल्यामुळे उलट परिणाम होतात. आज आम्ही तुम्हाला त्वचेवर बर्फाचा वापर कशा पद्धतीने करु नये याबद्दल सांगणार आहोत…Also Read - Jeera Face Scrub: ग्लोईंग स्किनसाठी लावा जिऱ्याचा फेस स्क्रब, जाणून घ्या कसा तयार करायचा!

त्वचेवर बर्फाचा वापर असा करु नका –

– चेहऱ्यावर बर्फ लावण्यापूर्वी चेहरा पूर्णपणे स्वच्छ धुवा. असे केल्याने चेहऱ्यावरील घाण आणि तेल दूर होते. नेहमी स्वच्छ त्वचेवर बर्फाचा तुकडा फिरवा.

– चेहऱ्यावर डायरेक्ट बर्फ लावू (Do not apply direct ice) नका. जर तुम्ही डायरेक्ट बर्फ चेहऱ्यावर फिरवला तर जळजळ झाल्यासारखे वाटेल. चेहऱ्यावर बर्फ लावण्यापूर्वी बर्फाचे तुकडे कापडाच्या रुमालात बांधून घ्या आणि नंतर त्या कापडाच्या मदतीने चेहऱ्यावर मालिश करा. नुसता बर्फ चेहऱ्यावर फिरवल्यामुळे चेहरा लाल होऊ शकतो. चेहऱ्यावर रॅशही येऊ शकतात.

– कोरडी त्वचा (Dry skin) असलेल्यांनी आठवड्यातून दोनदा त्वचेवर बर्फाने मालिश केली पाहिजे. दुसरीकडे, संवेदनशील त्वचा (Sensitive skin) असलेल्यांनी बर्फाच्या तुकड्याना जास्त वेळ चेहऱ्याला मालिश केल्यामुळे तुम्हाला त्रास होऊ शकतो.

– त्वचेवर बर्फ लावताना बर्फ जोरजोरात घासू नका. हळूवारपणे आपल्या त्वचेवर बर्फाने मालिश (Ice massage on the skin) करा.

चेहऱ्यावर बर्फ लावण्याचे फायदे –

– चेहऱ्यावर बर्फ लावल्यामुळे चेहरा तेजस्वी (face brighter) होते.

– चेहऱ्यावर बर्फ लावल्यामुळे चेहऱ्यावरील चरबी कमी (Reduces facial fat) होते.

– नियमित बर्फाचा वापर केल्यामुळे चेहरा ताजातवाना राहतो.

– बर्फाचा वापर के्लयामुळे चेहऱ्यावर सुरकुत्या (Wrinkles) येत नाहीत.

– फेशियल किंवा क्लिनअप (Facial or cleanup ) केल्यानंतर चेहऱ्यावर बर्फ लावला जातो यामागचे कारण म्हणजे तुमची त्वचा अधिक चमकदार होते.

– चेहऱ्यावर असलेले डार्क सर्कल (Dark circle) देखील गायब होतात.

– जर तुमच्या चेहऱ्यावर मुरुम (Pimples) येत असतील तर बर्फ खूप चांगला पर्याय आहे.

– बर्फ लावल्यामुळे चेहऱ्यावरील रक्तप्रवाह चांगला होतो (Blood flow is good) आणि चेहऱ्यावर चमक (Shine on the face येते.