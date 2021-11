मुंबई : आपले केस लांबसडक, सुंदर, दाट आणि मजबूत असावेत (hair should be long, beautiful, thick and strong) असे प्रत्येक महिलेला वाटत असते. त्यासाठी केसाची योग्य काळजी घेणे खूप गरजेचे आहे. केसाची काळजी घेण्यासाठी महिला विविध उपायांचा अवलंब करतात. पण आज आम्ही तुम्हाला असाच एक घरगुती उपाय (Home Remedies) सांगणार आहोत ज्याद्वारे तुमचे केस दाट आणि मुलायम होऊ शकतात. आज आम्ही तुम्हाला कोथिंबिरीच्या खास हेअर पॅकबद्दल (Hair Pack) सांगणार आहोत. कोथिंबिरीचा हा हेअर पॅक केसासाठी खूप फायदेशीर ठरतो. कोथिंबीर आरोग्यासाठी खूप चांगली (Coriander good for health) आहे पण त्याचबरोबर ती केसांसाठी देखील खूप चांगली मानली जाते. कोथिंबीरचा हेअर पॅक (Kothimbiricha Hair Pack) कसा तयार करायचा आणि त्याचा वापर कसा करायचा हे घ्या जाणून…Also Read - Candle Wax For Cracked Heels: हिवाळ्यात टाचांच्या भेगांमुळे आहात त्रस्त, मेणबत्तीच्या सहाय्याने ही समस्या करा दूर!

कोथिंबीर आणि कोरफडीचा हेअर पॅक (Coriander and Aloe Vera Hairpack) –

कोथिंबीर आणि कोरफडीचा हेअर पॅक लावल्याने केस गळणे कमी होऊ शकते. हा हेअरपॅक तयार करण्यासाठी आधी कोथिंबीरची पेस्ट तयार करुन घ्या यामध्ये कोरफडीचा गर मिक्स करा. ही पेस्ट व्यवस्थित तयार करु घ्या. आता ही स्मूद पेस्ट केसाला लावा. त्यानंतर 20 मिनिटांनी केस स्वच्छ धुवा. सर्व प्रथम, केस साध्या पाण्याने स्वच्छ करा. त्यानंतर शॅम्पूचा वापर करा.

कोथिंबीर आणि मुलतानी मातीचा हेअर पॅक (Coriander And Multani Clay Hair Pack) –

यासाठी कोथिंबीरीची पेस्ट तयार करुन घ्या. यानंतर मुलतानी मातीमध्ये कोथिंबीर पेस्ट मिक्स करून व्यवस्थित पेस्ट तयार करा. त्यानंतर ही पेस्ट केसांना लावा. 20 मिनिटांनी केस धुवा. त्यामुळे केस जाड आणि लांबसडक होतात.

कोथिंबीरचा हेअर पॅक (Coriander Hair Pack) –

यासाठी कोथिंबीरीची पेस्ट तयार करुन घ्या. ही पेस्ट केसांना व्यवस्थित लावा. 20 मिनिटांनी केस स्वच्छ धुवा. केस धुण्यासाठी शॅम्पू वापरा. त्यामुळे केस लवकर वाढतात.