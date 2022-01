How To Make Lipe Pink: मऊ आणि सुंदर ओठ तुमच्या चेहऱ्याचे सौंदर्य वाढवतात. पण, हिवाळ्यात ओठ कोरडे आणि निर्जीव दिसू लागतात. हिवाळ्यात (Winter season) काही लोकांचे ओठ आणखी काळ्या रंगाचे (Black Lips) दिसू लागतात. याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे शरीरात पाण्याची कमतरता. शरीरात पाण्याच्या कमतरतेमुळे ओठ त्वचेसारखे निर्जीव दिसू लागतात. आज आम्ही तुम्हाला अशा काही टिप्स सांगत आहोत ज्याच्या मदतीने तुमचे ओठ काही दिवसातच मुलायम आणि गुलाबी दिसू लागतील.Also Read - New Yearच्या पार्टीमध्ये सुंदर दिसायचेय, या फेस पॅकचा वापर करुन झटपट मिळवा चेहऱ्यावर ग्लो!

1. रात्री या गोष्टी करा –

रात्री झोपण्यापूर्वी चांगल्या दर्जाचा लिप बाम लावा. लिप बाम नसेल तर तूप लावा. सकाळी उठल्यानंतर ओल्या कपड्याने किंवा मऊ ब्रशने ओठातील मृत पेशी काढून टाका. यामुळे ओठांमध्ये रक्ताभिसरण वाढेल. ओठ पूर्वीपेक्षा मऊ आणि जास्त उठलेले दिसतील.

2. ओठांवर स्क्रब लावा –

घरच्या घरी नैसर्गिक स्क्रब तयार करा आणि वापरा. स्क्रब बनवण्यासाठी साखर, बदाम तेल आणि मध घालून स्क्रब तयार करा आणि हलक्या हाताने ओठांवर मसाज करा.

3. पाणी प्या –

जर तुमची त्वचा आणि ओठ कोरडे होत असतील तर याचा अर्थ तुम्ही पुरेसे पाणी पीत नाही. दिवसातून किमान आठ ग्लास पाणी प्या. यामुळे तुमचे शरीर हायड्रेटेड राहील आणि तुमचे ओठही भरलेले दिसतील.

4. कालबाह्यता तारीख –

जर तुम्ही कोणताही लिप बाम वापरत असाल तर तुम्ही त्याची एक्सपायरी डेट असलेले लिप बाम वापरत नाही ना हे तपासा. कालबाह्य झालेल्या लिप बाममुळेही ओठ काळे होतात. शिया बटर, कोकोआ बटर आणि कोकोनट बटर असलेले लिप बाम नेहमी खरेदी करा.

5. व्हिटॅमिन ई –

जर तुमच्याकडे व्हिटॅमिन ईच्या गोळ्या असतील तर तुम्ही त्या वापरू शकता. व्हिटॅमिन ईची गोळी कापून त्यातील द्रव ओठांवर लावा. हे रोज रात्री ओठांवर लावत जा. तुमचे ओठ गुलाबी होऊ लागतील.