Immunity Boost In Winter: हिवाळ्यात रोगप्रतिकार शक्ती मजबूत ठेवायची आहे? मग, फॉलो करा 'या' टिप्स

Immunity Boost In Winter: सामान्यतः हिवाळा येताच बहुतेक लोक आरोग्याविषयी जागरूक होत शारीरिक व्यायामाकडे लक्ष केंद्रित करतात. मात्र, फक्त व्यायाम करून शरीर निरोगी ठेवता येणार नाही. रोगप्रतिकार शक्ती वाढवण्यासाठी आणि मजबूत करण्यासाठी आपल्याला आहाराकडे विशेष लक्ष द्यावे लागते.

आरोग्यदायी आहार

Immunity Boost In Winter: आरोग्यदायी असा हिवाळा (Winter) सुरु झाला आहे. हळूहळू थंडीचा जोर वाढू लागला आहे. बहुतेकांना हिवाळा ऋतू आवडतो. कारण हिवाळ्यातील गुलाबी थंडी आल्हाददायक असते. मात्र, या गुलाबी थंडीसह या ऋतूत आजारांचा धोकाही वाढतो. थंडीत संसर्ग झपाट्यानं पसरतो त्यामुळे सर्दी, खोकला, ताप यांसारख्या समस्या निर्माण होतात. या परिस्थितीत आपली रोगप्रतिकारक शक्ती (How To Boost Immunity In Winter) आपल्याला रोगांशी लढण्यास मदत करते आणि आपण निरोगी राहतो. त्यामुळे हिवाळ्यात आपली रोगप्रतिकार शक्ती मजबूत असणे गरजेचे आहे. आजचा आमचा हा लेख याचा विषयावर आहे. या लेखात आम्ही तुम्हाला रोगप्रतिकार शक्ती वाढवण्यासाठी काही टिप्स सांगणार आहोत. चला तर मग जाणून घेऊया अधिक माहिती.

अंजीर आणि दूध

सुकामेवा असलेले अंजीर पोषक तत्त्वांनी परिपूर्ण आहे. यामध्ये अँटिऑक्सिडंट्सचे प्रमाण खूप जास्त असते. त्यामुळे आपली प्रतिकारशक्ती वाढते. यामध्ये प्रथिने, झिंक, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, लोह आणि फायबर भरपूर प्रमाणात असते. अंजीरचे सेवन उन्हाळा आणि हिवाळा अशा दोन्ही ऋतूंमध्ये करता येते. हिवाळ्यात दुधासोबत याचे सेवन केल्याने रोगप्रतिकार शक्ती वेगाने वाढते.

आवळा

आयुर्वेदानुसार, आवळा औषधी गुणधर्माने संपन्न आहे. हा व्हिटॅमिन सीचा उत्तम स्रोत मानला जातो. आवळ्याच्या सेवनाने झपाट्याने प्रतिकारशक्ती वाढते. तसेच मानसिक आरोग्य देखील सुधारते आणि केस गळणे देखील कमी होते. हिवाळ्यात रोज 1 आवळ्याच्या मुरंब्याचे सेवन तुमच्या आरोग्यासाठी वरदान ठरू शकते.

गुळाचा वापर

नैसर्गिक गोडवा असलेल्या गुळात लोह आणि खनिजे भरपूर प्रमाणात असतात. हिवाळ्यात गूळ आपल्या शरीराला उबदार ठेवतो. दररोज थोड्या प्रमाणात गुळाचे सेवन केल्याने संपूर्ण शरीरातील रक्ताभिसरणाची पातळी राखली जाते. मात्र, प्रमाणापेक्षा जास्त गुळाचे सेवन केल्यास अतिसार किंवा नाकातून रक्तस्त्राव होऊ शकतो.

च्यवनप्राश

हिवाळा आला की बहुतेक लोक रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी च्यवनप्राश वापरतात. च्यवनप्राश रक्त शुद्ध करते आणि ऋतूजन्य आजारांपासूनही संरक्षण करते. च्यवनप्राशमुळे स्मरणशक्ती वाढते, त्यामुळे आरोग्य तज्ज्ञही थंडीत च्यवनप्राश घालण्याचा सल्ला देतात.

हळद

प्रत्येक स्वयंपाकघरात असणारी हळद अनेक रोगांवर रामबाण उपाय आहे. हळदीमध्ये अनेक प्रकारचे पौष्टिक घटक असतात. हळदीमध्ये अँटी-इंफ्लेमेटरी आणि अँटीऑक्सिडंट गुणधर्म असतात जे आपली प्रतिकारशक्ती वाढवतात. याच्या वापराने बॅक्टेरियल इन्फेक्शन आणि घसा दुखण्याच्या समस्येत आराम मिळतो. मुरुमांवर उपचार करण्यासाठी देखील हे खूप प्रभावी ठरतं.

तुळशीचे पान

आयुर्वेदात तुळशीचे अनेक औषधी गुणधर्म संगितले आहे. तुळस हे नैसर्गिक औषध म्हणूनही ओळखले जाते. तुळशीचा एकीकडे अनेक धार्मिक कार्यात वापर केला जातो, तर दुसरीकडे अनेक रोगांच्या उपचारासाठीही तुळशीचा उपयोग होतो. तुळशीच्या पानांचे सेवन केल्याने आपली रोगप्रतिकारशक्ती लगेच मजबूत होते. तुळशीच्या पानांचे सेवन केल्याने श्वसन प्रक्रियाही चांगली राहते आणि फुफ्फुस स्वच्छ होते.

(टीप : लेखात दिलेला सल्ला ही सामान्य आणि उपलब्ध माहिती आहे. हे तज्ञांचे मत नाही. त्यामुळे कोणताही उपाय करून पाहण्याआधी तुमच्या डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्यावा)