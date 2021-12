सेंच्युरियन : सेंच्युरियन कसोटीच्या (IND vs SA) पहिल्या दिवशी भारतीय संघाने 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 272 धावा केल्या आहेत. सामन्याचा पहिला दिवस उपकर्णधार केएल राहुलने आपल्या नावावर केला. के एल 248 चेंडूंचा सामना करून नाबाद 122 धावा करून नाबाद पॅव्हेलियनमध्ये परतला. राहुलने आपल्या खेळीत 16 चौकार आणि 1 षटकार लगावला. दुसऱ्या टोकाला ( India vs South Africa 1st Test) माजी उपकर्णधार अजिंक्य रहाणे खेळतोय. त्याने 81 चेंडूत 41 धावा केल्या आहेत. विशेष म्हणजे आज रहाणे एका वेगळ्या अंदाजात दिसला. त्याने आपल्या खेळीत 8 चौकार ठोकले.Also Read - IND vs SA: कसोटी मालिकेत KL Rahul असेल भारतीय संघाचा उपकर्णधार, बीसीसीआयचा मोठा निर्णय

त्यापूर्वी सलामीवीर मयंक अग्रवालने दमदार खेली करत दमदार अर्धशतक झळकावले. त्याने 123 चेंडूंचा सामना करत 60 धावा केल्या. मात्र लुंगी एनगिडीच्या चेंडूवर तो पायचित झाला. यानंतर दुसऱ्याच चेंडूवर एनगिडीने पुजाराला शुन्यावर बाद करत दोन चेंडूंत दक्षिण आफ्रिकेला दोन विकेट मिळवून दिल्या. यानंतर मैदानावर आलेला कर्णधार विराट कोहली 35 धावा करून बाद झाला. विराट स्लिपमध्ये झेलबाद झाला.

सध्या भारताची धावसंख्या तीन गड्यांच्या मोबदल्यात १९९ धावा आहे. मयंक अग्रवाल नवा फलंदाज म्हणून मैदानात उतरला आहे. तत्पूर्वी, केएल राहुलने पुढे जाऊन लाँगनच्या दिशेने शानदार षटकार ठोकला. यासह त्याने 90 धावा पूर्ण केल्या आहेत. तो शतकापासून फक्त 10 धावा दूर आहे. यानंतर माजी उपकर्णधार अजिक्य राहणे फलंदाजीसाठी मैदानात आला. त्याने आक्रमक शैलीत खेळी करत 81 चेंडूत 40 धावा केल्या. के एल राहुल आणि अजिक्य राहणे सध्या मैदानात खेळत आहे. पहिल्या दिवस अखेर भारतीय संघाने तीन बाद 272 धावा केल्या आहेत. दक्षिण आफ्रिकेकडून केवळ लुंगी एनगिडीने 3 विकेट घेतल्या. इतर कोणत्याही गोलंदाजाला विकेट मिळवण्यात यश आले नाही.

भारताने 1992 मध्ये प्रथमच दक्षिण आफ्रिकेचा दौरा केला होता परंतु त्यांनी अद्याप येथे कसोटी मालिका जिंकलेली नाही. अशा परिस्थितीत कोहली ही कामगिरी करणारा पहिला कर्णधार होण्यासाठी कोणतीही कसर सोडणार नाही.