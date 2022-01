Instant Glow Tips : सध्याच्या काळात प्रत्येक गोष्टीचे सेलेब्रेशन केले जाते. वाढदिवस असो, सण, उत्सव, किंवा काही खास आनंदाचे क्षण असो लोक मोठ्या प्रमाणात सेलेब्रेट करतात. त्यामुळे अशावेळी पार्ट्यांचे आयोजन केले जाते. बरेच लोक घरी पार्टी ठेवतात तर तर काही लोक पार्टीसाठी बाहेर जातात. त्यामुळे तुम्हीही कुठेतरी पार्टीसाठी जाण्याचा विचार करत असाल तर झटपट ग्लो (Instant Glow Tips) मिळवण्यासाठी आणि सुंदर लुक मिळवण्यासाठी तुम्ही काही होममेड फेस पॅक (Homemade Face Packs) वापरू शकता. यामुळे चेहऱ्यावर चमक येईल आणि तुम्ही काही मिनिटांत पार्टीसाठी तयार व्हाल. चला जाणून घेऊया या फेस पॅकविषयी…

दही आणि टोमॅटो फेस पॅक : यासाठी एका भांड्यात 1 चमचे टोमॅटो पेस्ट आणि 2 चमचे दही घेऊन मिक्स करा. हा पॅक चेहऱ्यावर आणि मानेला लावा. 15 मिनिटे तसेच राहू द्या. नंतर चेहरा पाण्याने स्वच्छ धुवा. टोमॅटोमध्ये अँटी-एजिंग गुणधर्म आढळतात त्यामुळे त्वचेवर चमक (Glow ) येते. त्याचबरोबर दही त्वचा स्वच्छ आणि तरुण ठेवते.

मध-लिंबू आणि दालचिनी फेस पॅक : यासाठी एका भांड्यात 1/2 चमचे दालचिनी पावडर, 1-1 चमचा मध आणि लिंबाचा रस घालून पेस्ट बनवा. तयार केलेली पेस्ट चेहरा आणि मानेवर कोरडे होईपर्यंत लावा. त्यानंतर चेहरा पाण्याने धुवा आणि कोरडा करा. यानंतर चेहऱ्यावर मॉइश्चरायझर लावा.

कॉफी आणि मध फेस पॅक : 1-1 चमचे कॉफी आणि कोको पावडर एका भांड्यात मिसळा. आता त्यात 2 थेंब मध आणि लिंबाचा रस घाला तसेच आवश्यकतेनुसार दूध घालून मिक्स करका. त्याची स्मूद पेस्ट बनवा आणि मसाज करत चेहऱ्यावर लावा. 10 मिनिटे तसेच राहू द्या. त्यानंतर चेहरा पाण्याने धुवून स्वच्छ करा.