International Men's Day 2022: आज आहे आंतरराष्ट्रीय पुरुष दिन, जाणून घ्या इतिहास आणि महत्त्व

International Men's Day 2022: अमेरिकन पत्रकार जॉन पी. हॅरिस यांनी 1968 मध्ये एका लेखाद्वारे, सोव्हिएत व्यवस्थेत संतुलनाचा अभाव आहे, ही प्रणाली महिलांसाठी आंतरराष्ट्रीय दिवस साजरा करते परंतु पुरुषांसाठी कोणत्याही प्रकारचा दिवस साजरा करत नाही, म्हटले होते. तेव्हापासून आंतरराष्ट्रीय पुरुष दिन साजरा करण्याची मागणी जोर धरू लागली होती.

आंतरराष्ट्रीय पुरुष दिन

International Men’s Day 2022: जगात जवळपास प्रत्येकाला माहित आहे की, आंतरराष्ट्रीय महिला दिन कधी असतो. मात्र, बऱ्याच जणांना माहिती नाही की, आंतरराष्ट्रीय पुरुष दिन (International Men’s Day) कधी आणि का? साजरा केला जातो. हा दिवस पुरुषांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी, भेदभाव, शोषण, छळ किंवा हिंसाचार यांच्या विरोधात तसेच पुरुषांच्या सन्मानार्थ साजरा केला जातो. दरवर्षी 19 नोव्हेंबर रोजी जगभरातील 80 देशांमध्ये आंतरराष्ट्रीय पुरुष दिन साजरा केला जातो. त्यानिमित्त जाणून घेऊया या दिवासाचा इतिहास (International Men’s Day History) आणि काय आहे या वर्षाची थीम…

असा आहे इतिहास

आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या धर्तीवर 1923 मध्ये, काही पुरुषांनी एकत्र येत 23 फेब्रुवारी रोजी आंतरराष्ट्रीय पुरुष दिन (International Men’s Day) साजरा करण्याची मागणी केली. यानंतर, 1968 मध्ये अमेरिकन पत्रकार जॉन पी. हॅरिस यांनी एक लेख लिहिला की, सोव्हिएत व्यवस्थेत संतुलनाचा अभाव आहे. ही प्रणाली महिलांसाठी आंतरराष्ट्रीय दिवस साजरा करते परंतु पुरुषांसाठी कोणत्याही प्रकारचा दिवस साजरा करत नाही.

जगभर स्त्री-पुरुष असा भेद नसताना केवळ आंतरराष्ट्रीय महिला दिनच का साजरा करायचा? आंतरराष्ट्रीय पुरुष दिन (International Men’s Day 2022) का नाही? असे प्रश्न निर्माण होत या विचाराने पुरुषांसाठी स्वतंत्र दिवसाची मागणी जोर धरू लागली. त्यानुसार वेस्ट इंडिजमधील इतिहासाचे व्याख्याते डॉ. जीरोम टिळक सिंग यांनी 19 नोव्हेंबर 1999 रोजी आंतरराष्ट्रीय पुरुष दिन साजरा करण्यास सुरुवात केली. भारतात हा दिवस साजरा होण्यास वर्षे लागली आणि 2007 मध्ये हैदराबादस्थित लेखिका उमा चल्ला यांनी आंतरराष्ट्रीय पुरुष दिनाची सुरुवात केली.

ही आहे यंदाची थीम

या वर्षी आंतरराष्ट्रीय पुरुष (International Men’s Day) दिन 2022 ची थीम ‘Helping Men and Boys’ म्हणजेच ‘पुरुष आणि मुलांची मदत’ आहे. ज्याचा उद्देश जागतिक स्तरावर पुरुष आणि मुलांचे आरोग्य आणि कल्याणासाठी प्रयत्न करणे आहे. गेल्या वर्षी म्हणजेच 2021 मध्ये आंतरराष्ट्रीय पुरुष दिनाची थीम ‘Better relations between men and women’ म्हणजेच ‘स्त्री आणि पुरुषांमधील चांगले संबंध’ ही होती.