मुंबई : गुळ (Jaggery) आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर मानला जातो. विशेषतः हिवाळ्यात गुळ खाण्याचे अनेक फायदे आहेत. गुळ औषधी गुणांनी परिपूर्ण मानले जातो. आयुर्वेदातही गुळाचे अनेक फायदे सांगितले आहेत. परंतु गुळामुळे शरीराला अनेक फायदे मिळत असले तरी त्याचे काही तोटेही आहेत. गुळाचे जास्त सेवन करणे तुमच्यासाठी खूप हानिकारक (Jaggery Side Effects) ठरू शकते. चला जाणून गुळाच्या तोट्याबद्दल… (Jaggery Side Effects: Avoid jaggery overdose in winter, it can be harmful for body )

नाकातून रक्त येणे : गुळाचा गुणधर्म गरम असतो. त्यामुळे गुळाचे जास्त सेवन केल्याने शरीरातील उष्णता वाढू शकते. यामुळे नाकातून रक्त येऊ शकते. विशेषतः उन्हाळ्यात गूळ खाऊ नये.

झपाट्याने वजन वाढणे : जे लोक डायटिंग करतात त्यांनी गुळाचे जास्त सेवन ( Avoid jaggery overdose) टाळावे. गुळात कॅलरीजचे प्रमाण खूप जास्त असते. त्यामुळे तुमचे वजन वाढू शकते.

रक्तातील साखर वाढते : गुळाच्या सेवनाने रक्तातील साखरेचे प्रमाणही वाढू शकते. कारण 10 ग्रॅम गुळात सुमारे 9.7 ग्रॅम साखर असते. जर तुम्हाला रक्तातील साखरेची समस्या असेल तर गुळापासून दूर राहा.

अपचन : ताजा गूळ खाल्ल्याने अपचन आणि पोट खराब होण्याची समस्या उद्भवते. त्यामुळे जेव्हाही तुम्ही बाजारातून गूळ विकत घेता तेव्हा तो गूळ ताजा आहे की जुना आहे हे तपासून घ्या.

शरीरावर सूज येणे : जर तुमच्या शरीरात आधीच सूज असेल तर गुळाचे सेवन अजिबात करू नका. गुळात सुक्रोज जास्त असते ज्यामुळे तुमची सूज आणखी वाढू शकते.

(डिस्क्लेमर : लेखात दिलेला मजकूर ही सामन्य माहिती आहे. हे तज्ञांचे मत नाही)