मुंबई : वजन कमी करण्यासाठी नियमित व्यायामासोबत (exercise) चांगले अन्न खाणे देखील खूप गरजेचे आहे. पण आजच्या धक्का धक्कीच्या जीवनामध्ये लोकांकडे वेळच नसतो. अशा परिस्थितीत आपले वजन वाढणे (Weight gain) ही सामान्य गोष्ट आहे. अशामध्ये वजन वाढल्यामुळे तुम्ही देखील चिंतेत असाल. वजन कमी करण्यासाठी वेगवेगळे पर्याय करुन तुम्ही थकला असाल तर आज आम्ही सांगत आहोत ते एकदा करुन पाहा. वजन कमी करण्यासाठी लिंबू आणि गुळाचे खास पेयाबद्दल ( lemon and jaggery drink) आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. हे पेय फॅट्स कमी करण्यास (reduce fats) मदत करते. चला तर मग हे पेय कसे तयार करायचे आणि त्याचे नेमके फायदे (lemon and jaggery drink benefits) काय आहेत हे जाणून घेऊया….Also Read - Potato And Banana Peel Benefits: केळी आणि बटाट्याची साल अनेक आजारांवर गुणकारी; असे करा सेवन

लिंबू आणि गुळाचे पेय तयार करण्यासाठी साहित्य (Ingredients for lemon and jaggery drink ) –

– गूळ (Jaggery)

– लिंबू (Lemon)

-पाणी (Water)

असं तयार करा लिंबू आणि गुळाचे पेय (how to make lemon and jaggery drink ) –

लिंबू आणि गुळाचे पेय तयार करण्यासाठी एक ग्लास गरम पाणी घ्या. या पाण्यामध्ये एक चमचा गुळाची पावडर मिक्स करा. या पाण्यामध्ये एक चमचा लिंबाचा रस मिक्स करा. गूळ, पाणी आणि लिंबाचा रस चमच्याच्या सहाय्याने व्यवस्थित मिक्स करा. आपले पेय तयार झाले आहे. हे पेय काही न खाता सकाळी प्या.

लिंबू आणि गुळाच्या पेयाचे फायदे (lemon and jaggery drink benefits) –

गुळामध्ये मिनरल्स, फायबर, कार्बोहाइड्रेट आणि प्रोटीन हे गुणधर्म मोठ्याप्रमाणात असतात. जे आपले वजन कमी करण्यासाठी खूप मदत करतात. गुळामध्ये असलेले फायबर पचनशक्तीला मदत करून पाचन तंत्राचे योग्य कार्य करण्यास मदत करते. लिंबामध्ये व्हिटॅमिन सी असते. लिंबाचे दोन थेंबही आपल्या आरोग्यासाठी फायदेशीर आहे. लिंबामुळे पचनशक्ती सुधारते.