Jambhul Khanyache Fayde: जांभूळ (Java Plum) फळ आरोग्यासाठी अतिशय उपयुक्त मानले जाते. पावसाळा ऋतू सुरू झाला जांभूळ (Jambhul) बाजारात उपलब्ध होते. जवळपास सर्वच लोक जांभूळ खातात मात्र त्याच्या असलेले शरीरासाठीचे उपयुक्त गुणधर्म आणि फायदे फार कमी (benefits of eating Java Plum) लोकांना माहित असतात. आज आम्ही तुम्हाला जांभूळ आणि त्याच्या फायद्यांविषयी (Jambhul Khanyache Fayde) माहिती देणार आहोत.

मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी उपयुक्त : मधुमेह आजार असणाऱ्या लोकांसाठी जांभळांसोबतच त्याच्या बियाही उपयुक्त ठरतात. मधुमेहग्रस्त लोकांनी जांभूळ खाण्याऐवजी त्याच्या बियांचं चूर्ण करून त्याचं सेवन करावं. यामुळे मधुमेह नियंत्रीत राहण्यास मदत होते. या बियांचा वापर करण्यासाठी जांभूळाच्या बियांची पावडर करून घ्या आणि एक ग्लास पाण्यामध्ये एक चमचा मिसळून त्याचं सेवन करा. मात्र मधुमेह असणाऱ्या व्यक्तिंनीही जंभळाचे सेवन मर्यादित करावं. (Java Plum is good for people with diabetes! benefits of eating Java Plum)

रक्त शुद्ध करते : जांभळामध्ये भरपूर प्रमाणात लोह असते. हे रक्त शुद्ध करण्यासाठी आणि शरीरातील रक्त वाढवण्यासाठी मदत करतं. याशिवाय जाभूळचे सेवन केल्यामुळं डायरिया आणि अपचन यासारख्या समस्यांपासून सुटका होते.

वजन नियंत्रणात राहते : तुम्हाला कल्पना आहे का जांभूळ वाढत्या वजनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अतिशय उपयुक्त असते. जाभळामध्ये कॅलरीजचं प्रमाण अत्यंत कमी असतं. त्यामुळं वजन कमी करण्यासाठी जांभूळ उपयुक्त ठरते.

कर्करोगावर फायदेशीर : जांभूळ कर्करोगासारख्या आजारांपासून दूर राहण्यासाठी देखील अतिशय उपयुक्त असते. एका संशोधनानुसार जांभळामध्ये कर्करोगाला आळा घालणारे घटक असतात. हे घटक शरीरातून फ्री रॅडिकल्स काढून टाकण्यासाठी मदत करतात. (Java Plum is good for people with diabetes! benefits of eating Java Plum jambhul khanyache fayde)

निरोगी हृदय : आपलं हृदय निरोगी ठेवण्यासाठीही जांभूळ अत्यंत उपयुक्त असते. जाभळाच्या सेवनाने हृदयाशी संबंधीत आजारांपासून रक्षण होते. त्यामुळे ह्रदय निरोगी राहते.

(टीप : लेखात दिलेला सल्ला ही सामान्य आणि उपलब्ध माहिती आहे. हे तज्ञांचे मत नाही. त्यामुळे कोणताही उपाय करून पाहण्याआधी तुमच्या डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्यावा)