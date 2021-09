मुंबई: जवस (Flax) आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर आहे. जवसाचा (Flax seed) वापर अन्नासोबतच त्वचा आणि केसांसाठी देखील केला जातो. जवसाचे अनेक फायदे आहेत. जवसाचापासून एक काढा देखील बनविला जातो. जवसाचामध्ये भरपूर प्रमाणात फायबर, ओमेगा 3 फॅटी अॅसिड असतात. वजन कमी करण्यासाठी देखील हे खूप फायदेशीर असल्याचे सिद्ध होते. त्यामुळे जवसाचा काढा कसा बनवायचा ते जाणून घेऊया…(Javas Kadha: Drink one cup of flax seed decoction daily; wiil help to Loss of weight )Also Read - Curry Patta che Fayde: सकाळी रिकाम्या पोटी चावून खा कढीपत्ता; वजन कमी करण्यापासून ते केस गळतीपर्यंतच्या समस्या होईल दूर

जवसाचा काढा बनवण्याची पद्धत

जवसाचा काढा बनवण्यासाठी 2 चमचे जवस आणि 2 कप पाणी घ्यावे. एका पॅनमध्ये 2 चमचे जवस आणि 2 कप पाणी घाला. पाणी अर्धे होईपर्यंत पाणी उकळा. जवसाचा काढा तयार होईल. हा काढा तुम्ही गाळून पिऊ शकता. (Javas Kadha: Drink one cup of flax seed decoction daily; wiil help to Loss of weight )

वजन कमी करण्यासाठी काढा फायदेशीर

जवसाच्या काढ्यात असलेले फायबर तुम्हाला दीर्घकाळ उर्जावान ठेवते आणि तुम्हाला अधिक कॅलरीज खाण्यापासून प्रतिबंधित करते.

जवसामध्ये साखर आणि स्टार्च कमी प्रमाणात असते. ते वजन कमी करण्यासाठी चांगले असते. हा काढा प्यायल्याने तुमच्या कॅलरीज वाढत नाहीत.

जवसामध्ये फायबरचे प्रमाण खूप जास्त असते. यामुळे ते गुड बॅक्टेरिया वाढण्यास मदत करते. (Javas Kadha: Drink one cup of flax seed decoction daily; wiil help to Loss of weight )

जवस हृदयासाटी उपयुक्त (Flaxseed good for heart)

जवस म्हणजेच फ्लॅक्स सीड्सचे (flax seeds) सेवन हृदयासाठी गरजेचे असते. जवसात ओमेगा 3 फॅटी अॅसिड असते. हे शरिरासाठी अत्यंत उपयुक्त असते. यामुळे हृदय मजबूत (Flaxseed for heart) होते. त्यामुळे तुमच्या आहारात जवसाच्या बियांचे सेवन नक्की करा.