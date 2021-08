मुंबई: नागपंचमी यंदा 13 ऑगस्ट 2021 रोजी (Kadhi Ahe Nag Panchami) आहे. हिंदू दिनदर्शिकेत नागपंचमी (Nag Panchami 2021) हा एक महत्त्वाचा दिवस आहे आणि हा सण श्रावण महिन्याच्या (Shravan month) शुक्ल पक्ष पंचमीला साजरा केला जातो. या दिवशी सापांना अर्पण केलेली कोणतीही पूजा नागदेवतांपर्यंत (Nagdevata Pooja) पोहोचते अशी मान्यता आहे. त्यामुळे या दिवशी काही विशेष उपाय करून कुंडलीमधील काल सर्प दोषापासून (Kaal Sarp Dosh) मुक्त होता येते.Also Read - Nag Panchami 2021: कधी आहे नागपंचमी? जाणून घ्या तिथी, मुहूर्त आणि पूजा मंत्र

असे अनेक लोक आहेत ज्यांच्या कुंडलीमध्ये काल सर्प दोष (Kaal Sarp Dosh In Kundali) आहे. यामुळे अशा व्यक्तींना आयुष्यात अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. याशिवाय मेहनत करूनही त्या व्यक्तींचे काम होत नाही. त्यामुळं जर तुमच्या कुंडलीत देखील काल सर्प दोष असेल तर काही उपाय करून तुम्ही त्यातून मुक्त होऊ शकता.

काल सर्प दोष दूर करण्याचे उपाय (Kaal Sarp Dosh Dur Karnyache Upay)

तुमच्या कुंडलीत देखील काल सर्प दोष असेल तर यातून सुटका मिळवण्यासाठी नाग पंचमीच्या दिवशी नाग-नागिनची जोडी सर्पमित्रांकडून विकत घ्या आणि जंगलात सोडा. काल सर्प दोषापासून मुक्त होण्यासाठी ज्या शिवलिंगावर साप आहे तेथे पंचधातूचा साप अर्पण करा. यानंतर शिवलिंगावर पंचामृत अर्पण करून भगवान शंकर आणि नाग देवता यांची पूजा करा. नागदेवतेला सुगंधी फुले अर्पण करावी आणि चंदन लावून पूजा करावी कारण नागदेवाला सुगंध प्रिय असतो. तसेच “ॐ कुरुकुल्ये हुं फट् स्वाहा” मंत्राचा जप करा. यामुळे कुंडलीत काल सर्प दोष दूर होतो. महादेवाच्या मंदिरात दर बुधवारी किंवा शनिवारी चंदनापासून बनवलेले 7 मौली अर्पण करा. असे केल्याने कुंडलीतील काल सर्प दोष दूर होतो. संध्याकाळी शिवमंदिरात तुपाचा दिवा लावल्याने देखील कुंडलीतील काल सर्प दोष दूर होतो.

