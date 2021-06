मुंबई : सर्वसाधारणपणे कापूरचा उपयोग पूजेसाठी करण्यात येतो. कापूर दोन प्रकारचा असतो. एक जो देवाच्या पूजेसाठी वापरला जातो आणि दुसरा कपड्यांमध्ये ठेवला जातो. पूजेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कापूराला भीमसेनी कापूर (bhimseni Kapoor) म्हणतात. हा कापूर नैसर्गिक (Natural camphor) असतो. तर कपड्यांमध्ये ठेवला जाणारा कृत्रिम कापूर (Artificial camphor) असतो. हा कापूर अनेक प्रकारच्या रसायनांपासून बनवला जातो. आज आम्ही तुम्हाला देवाच्या पूजेसाठी वापरण्यात येणाऱ्या भीमसेनी कापूरच्या इतर अनेक फायद्यांविषयी (Benefits of Kapoor) माहिती देत आहोत.

भीमसेनी कापूरचे (bhimseni Kapoor) फायदे जाणून घेण्यापूर्वी कापूरची काही सामान्य वैशिष्ट्ये माहित असणं आवश्यक आहे. कापूर एक अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ आहे. याशिवाय त्याचा वासही खूप तीव्र असतो, जो दूरवरुन जाणवू शकतो. फार कमी लोकांना याची माहिती असेल मात्र औषधांच्या निर्मितीमध्ये कापूराचा वापर (Use of camphor in the manufacture of medicines) केला जातो. आज आम्ही तुम्हाला कापूराचे असे फायदे सांगणार आहोत ज्यामुळं तुम्ही अनेक त्रासांपासून मुक्त होऊ शकता.

भीमसेनी कापूराचे फायदे

1) कापूरमध्ये अँन्टीबॅक्टेरीयल गुणधर्म असतात. त्यामुळं चेहऱ्यावरील पुरळ, मुरुमांवर कापूरचे तेल लावल्याने खूप फायदा होतो. यामुळं मुरुमांची समस्या दूर होऊन ते पुन्हा येत नाहीत. वेगवेगळ्या कारणांमुळं चेहऱ्यावर बर्‍याच वेळा डाग येतात. अशा वेळी नारळाच्या तेलात कापूर मिसळून चेहऱ्यावर लावल्यास डाग दूर होतात. तसंच चेहऱ्यावरील कोरडी त्वचा कमी करण्यास देखील मदत होते.

2) कापूर डोळ्यांच्या समस्येसाठी अतिशय उपयुक्त असतो. दुधात कापूर मिसळून डोळ्यांमध्ये काजळाप्रमाणे लावल्यास डोळ्याच्या समस्यांपासून मुक्ती मिळते.

3) डोकेदुखी झाल्यास कापूर, सुंठ, अर्जुनाची साल आणि पांढरं चंदन समान प्रमाणात बारीक करून त्याची पेस्ट बनवा. ही पेस्ट डोकेदुखीसाठी खूप फायदेशीर ठरते.

4) आजकाल लोकांना केस गळती आणि केसात कोंडा होण्याच्या अनेक समस्या निर्माण होतात. अशावेळी नारळाच्या तेलात मिसळलेला कापूर केसांमध्ये लावल्याने डोक्यातील कोंडा आणि केसगळतीची समस्या दूर होते.

5) खोकला झाल्यास मोहरी किंवा तीळाच्या तेलात कापूर मिसळा आणि थोडा वेळ तसाच राहुद्या. मग या तेलाने छातीवर हलका मसाज करा, यामुळं आराम मिळेल. तसचं, गरम पाण्यात कापूर टाकून वाफ घेतल्यास सर्दी आणि खोकल्यापासून आराम मिळतो.