मुंबई : आज कोजागरी पौर्णिमा साजरी केली जात आहे. आश्विन महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या पौर्णिमेला कोजागरी पौर्णिमा (Kojagari Pournima 2021) म्हणतात. हिंदू धर्मात कोजागरी पौर्णिमा हा एक विशेष सण मानला जातो. कोजागरी पौर्णिमेच्या दिवशी देवी लक्ष्मीची प्रार्थना केली जाते. याशिवाय भगवान विष्णूची पूजा (Lord Vishnu Worship) केल्याने जीवनात पैशाची कमतरता दूर होते अशी मान्यता आहे. तसेच कोगाजरी पौर्णिमेच्या दिवशी आकाशातून अमृताचा पाऊस पडतो अशी एक धार्मिक श्रद्धा आहे.

कोजागरी पौर्णिमेला देशाच्या अनेक भागात शरद पौर्णिमा (Sharad Purnima 2021) म्हणूनही ओळखले जाते. कोजागरी पौर्णिमा देशभरात मोठ्या श्रद्धेने साजरी केली जाते. कोजागरी पौर्णिमेला देवी लक्ष्मीची विशेष पूजा केली जाते. यासोबतच भगवान विष्णूचीही पूजा केली जाते. कोजागरी पौर्णिमेला विधीपूर्वक पूजा केल्यास व्यक्तीला आर्थिक समस्यांपासून मुक्ती मिळते तसेच आयुष्यात सुख आणि समृद्धी प्राप्त होते अशी मान्यता आहे. (Kojagari Purnima 2021: When is Kojagari Pournima? Know the shubha muhurta and dharmik mahatwa)

कोजागरी पौर्णिमेचे महत्त्व (Kojagari Purnima 2020 Importance)

देशाच्या विविध भागांतील लोक आपापल्या श्रद्धा आणि परंपरेनुसार कोजागरी पौर्णिमा साजरी करतात. या तिथीला मध्यरात्री किंवा निशिथ काळात पूजा केल्यास देवी लक्ष्मीचा आशीर्वाद मिळतो असे मानले जाते. अशी मान्यता आहे की, शरद पौर्णिमेच्या रात्री चंद्र आपल्या 16 कलांनी पूर्ण असतो आणि या रात्री आकाशातून अमृताचा वर्षाव होतो. कोजागरी पौर्णिमेच्या रात्री देवी लक्ष्मी पृथ्वीवर येते आणि तिच्या भक्तांना धन संपदा आणि सुख-समृद्धीचे आशीर्वाद देते. धार्मिक मान्यतेनुसार कोजागरी पौर्णिमा किंवा शरद पौर्णिमेच्या रात्री देवी लक्ष्मी पृथ्वीवर येते तेव्हा ती 'को जागृती' शब्द उच्चारते. याचा अर्थ कोण जागे आहे' असा होतो. देवी पाहते की पृथ्वीवर रात्री कोण जागे आहे. जे माता लक्ष्मीची पूर्ण भक्तीने पूजा करतात माता लक्ष्मी नक्कीच त्याच्या घरी जाते.

कोजागरी पौर्णिमेला श्रीकृष्णाने रचली महारासलीला (Shrikrushna Makes Maharasalila)

भगवान श्रीकृष्णाने कोजागरी पौर्णिमेला महारासलीला रचली अशी आख्यायिका आहे. या दिवशी चंद्र देवाची विशेष पूजा केली जाते आणि खीर अर्पण केली जाते. रात्रीच्या वेळी खीर आकाशाखाली ठेवली जाते. असे केल्याने खीर अमृताच्या पावसापासून पवित्र अमृतासारखी बनते अशी मान्यता आहे. शास्त्रानुसार या तिथीला चंद्र पृथ्वीच्या सर्वात जवळ असतो.

कोजागरी पौर्णिमा 2020 पूजा विधी (Kojagari Purnima 2020 Puja Vidhi)

कोजागरी पौर्णिमेच्या दिवशी पितळ, चांदी, तांबे किंवा सोन्यापासून बनवलेल्या देवी लक्ष्मीच्या मूर्तीची कापडाने झाकून पूजा केली जाते. सकाळी देवीची पूजा केल्यानंतर चंद्रोदयानंतर रात्री पुन्हा केली जाते. या दिवशी रात्री 9 वाजल्यानंतर चांदीच्या भांड्यात खीर बनवल्यानंतर चंद्र निघताच आकाशाखाली ठेवावी. यानंतर रात्री देवीसमोर तुपाचा दिवा लावा. देवीची मंत्र, आरती आणि विधिवत पूजा करावी. काही वेळेनंतर चंद्राच्या प्रकाशात ठेवलेली खीर देवी लक्ष्मीला अर्पण करावी आणि ब्राह्मणांना प्रसाद म्हणून दान करावी. दुसऱ्या दिवशी माता लक्ष्मीची पूजा करावी आणि व्रत पारण करावे.

कोजागरी पौर्णिमा शुभ मुहूर्त (Kojagari Pournima 2021 Shubh Muhuhrta)

हिंदू दिनदर्शिकेनुसार कोजागरी पौर्णिमा 19 ऑक्टोबर 2021 रोजी मंगळवारी आहे.

कोजागरी पौर्णिमा आरंभ – 19 ऑक्टोबर 2021 रोजी संध्याकाळी 7:03 वाजता

कोजागरी पौर्णिमा समाप्ती – 20 ऑक्टोबर 2021 बुधवारी रात्री 8.26 वाजता