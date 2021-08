मुंबई: भाद्रपद महिन्याच्या कृष्ण पक्षाच्या अष्टमी तिथीला दरवर्षी जन्माष्टमी (Janmashtami 2021) उत्सव साजरा केला जातो. भगवान श्री कृष्णाचा जन्म याच दिवशी झाला होता त्यामुळे या आआष्टमीला कृष्ण जन्माष्टमी (Krishna Janmashtami 2021) म्हणतात. या वर्षी जन्माष्टमी 30 ऑगस्ट 2021 रोजी साजरी केली जाईल. या दिवशी लोक व्रत आणि प्रार्थना करतात. या दिवशी काही विशेष उपाय केल्याने आर्थिक संकट दूर होते अशी मान्यता आहे. आज आम्ही तुम्हाला असे काही उपाय (Janmashtami remedy) सांगणार आहोत जे जन्माष्टमीच्या दिवशी केल्याने तुमची आर्थिक समस्या (Financial problems) दूर होऊ शकते. (Krushna Janmashtami 2021: do this things on janmashtami day and get rid of financial problems and loan )Also Read - Krushna Janmashtami 2021 Mor Pankh Upay: जन्माष्टमीच्या दिवशी मोराच्या पंखांशी संबंधित करा हे उपाय, होतील हे फायदे

आर्थिक संकटातून मुक्त होण्याचे आणि कर्जापासून मुक्त होण्याचे मार्ग

पहिला उपाय : आर्थिक अडचणींपासून मुक्त होण्यासाठी जन्माष्टमीच्या दिवशी घरी गाय किंवा वासराची मूर्ती आणा. यामुळे तुमची आर्थिक स्थिती सुधारेल.

दुसरा उपाय : नोकरीत पदोन्नती हवी असेल तर जन्माष्टमीच्या दिवशी सात मुलींना बोलावून त्यांना खीर खायला द्या आणि पुढील पाच शुक्रवारपर्यंत हे सतत करा.

तिसरा उपाय : जन्माष्टमीच्या दिवशी शंखात दूध भरा आणि भगवान श्री कृष्णाला अर्पण करा. यामुळे माता लक्ष्मी प्रसन्न होतील आणि भगवान श्री कृष्ण यांचाही विशेष आशीर्वाद मिळेल. यामुळे तुमची आर्थिक समस्या दूर होईल.

चौथा उपाय : कर्जापासून मुक्त होण्यासाठी जन्माष्टमीच्या दिवशी संध्याकाळी तुळशीची पूजा करा. तसेच ओम नमः वासुदेवाय मंत्राचा जप करत तुलशीला 11 वेळा प्रदक्षिणा घाला. यामुळे तुम्हाला कर्जापासून मुक्ती मिळेल.