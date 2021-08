मुंबई: भगवान श्रीकृष्ण हा भगवान विष्णूचा आठवा अवतार मानला जातो. दरवर्षी भाद्रपद महिन्याच्या कृष्ण पक्षाच्या अष्टमी तिथीला भगवान श्रीकृष्णाची जयंती साजरी केली जाते. या वर्षी जन्माष्टमी (Janmashtami 2021) 30 ऑगस्ट रोजी साजरी केली जाईल. या दिवशी श्री कृष्णाच्या जन्माचा उत्सव साजरा केला जातो. हा उत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी (Krushna Janmashtami 2021) म्हणून ओळखला जातो. या जन्माष्टमीच्या दिवशी तुम्ही तुमच्या राशीनुसार भगवान श्रीकृष्णाला कपडे आणि अन्न अर्पण करावे. यामुळे तुम्हाला भगवान श्री कृष्णाचे आशीर्वाद मिळतील.(Krushna Janmashtami 2021: offer clothes and nayvedya to Lord Krishna On Janmashtami according to the zodiac sign, happiness and joy will come in life)Also Read - Shri Krishna Janmashtami 2021: श्रीकृष्ण जन्माष्टमीच्या उपवासामध्ये काय खावे आणि काय खाऊ नये घ्या जाणून!

मेष राशी : मेश राशीच्या लोकांनी जन्माष्टमीच्या दिवशी श्री कृष्णाला लाल वस्त्र अर्पण करा आणि कुंकवाचा टिळा लावा. तसेच लोण्यचा नैवद्य अर्पण करा.

वृषभ राशी : जन्माष्टमीच्या दिवशी श्री कृष्णाचा चांदीच्या वर्कने श्रृंगार करा आणि पांढरे कपडे व पांढरे चंदन अर्पण करा. त्यानंतर लोण्याचा नैवद्य अर्पण करा.

मिथुन राशी : जन्माष्टमीच्या दिवशी श्री कृष्णाला लहरियाचे वस्त्र अर्पण करा आणि पिवळे चंदन अर्पण करा. तसेच दहीचा नैवद्य अर्पण करा.

कर्क राशी : कर्क राशीच्या लोकांनी जन्माष्टमीच्या दिवशी श्री कृष्णाला पांढरे वस्त्र अर्पण करा आणि दूध व केशर अर्पण करा.

सिंह राशी : जन्माष्टमीच्या दिवशी श्री कृष्णाला गुलाबी वस्त्र अर्पण करा आणि अष्टगंधाचा टिळा लावून लोण्याचा नैवद्य अर्पण करा.

कन्या राशी : हिरव्या रंगाचे सुंदर वस्त्र अर्पण करा आणि मावा बर्फीचा नैवद्य अर्पण करा.

तूळ राशी : केशरी किंवा गुलाबी रंगाचे वस्त्र अर्पण करा. लोणी-खडी साखर आणि तूप अर्पण करा.

वृश्चिक राशी : लाल वस्त्र अर्पण करा आणि नैव्यद्यात मावा, लोणी किंवा दही यापैकी कोणतीही एक वस्तू अर्पण करा.

धनु राशी : पिवळे वस्त्र अर्पण करा आणि पिवळ्या मिठाईचा नैवद्य अर्पण करा.

मकर राशी : नारंगी रंगाचे वस्त्र परिधान करा आणि श्री कृष्णाला खडी साखरेचा नैवद्य अर्पण करा.

कुंभ राशी : निळे वस्त्र अर्पण करा. श्री कृष्णाचा दुधाने अभिषेक करून बालुशाहीचा नैवद्य अर्पण करा.

मीन राशी : श्रीकृष्णाला पितांबरी वस्त्र आणि दागिने अर्पण परिधान करा. केशर आणि मावा बर्फीचा नैवद्य अर्पण करा.