Lakshmi Puja Vidhi In Marathi: दरवर्षी कार्तिक महिन्यातील अमावास्येला दिवाळी (Diwali 2022) साजरी केली जाते. यंदा 24 ऑक्टोबर रोजी (Laxmi Puja Date and Time) दिवाळी साजरी केली जात आहे. धार्मिक मान्यातांनुसार या दिवाळीला सांयकाळी देवी लक्ष्मीची पूजा (Lakshmi puja) केल्याने धन-संपत्तीत वाढ होते. यंदा दिवाळीच्या दिवशी देवी लक्ष्मीच्या पूजेत (Diwali Puja Muhurat 2022) काय साहित्य असावे आणि पूजा विधी (Diwali Puja Muhurat for home) काय आहे हे जाणून घेऊया.Also Read - Diwali Special Recipe : झटपट तयार करा चविष्ट आणि कुरकुरीत लसूणी शेव, जाणून घ्या सोपी रेसिपी!

देवी लक्ष्मीच्या पूजेचा शुभ मुहूर्त

यंदा कार्तिक महिन्यातील अमावस्या 24 आणि 25 ऑक्टोबर या दोन्ही दिवशी येत आहे. परंतु 24 ऑक्टोबरला अमावस्या तिथी प्रदोष काळात आहे, मात्र 25 ऑक्टोबरला प्रदोषकाळाच्या आधी अमावस्या तिथी संपेल. त्यामुळे यंदा 24 ऑक्टोबर रोजी अमावस्या सजारी केली जाणार आहे. कार्तिक अमावस्या 24 ऑक्टोबर 06:03 रोजी सायंकाळी वाजता सुरु होईल आणि 25 ऑक्टोबर 2022 दुपारी 02:44 वाजता संपेल. देवी लक्ष्मीची पूजा करण्यासाठी शुभ मुहूर्त 24 ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी 06:53 ते 08:16 पर्यंत आहे. म्हणजे लक्ष्मीची पूजा करण्यासाठी 1 तास 21 मिनिटांचा कालावधी आहे. Also Read - Acidity Tips: दिवाळीत तेलकट पदार्थ खाल्ल्याने वाढू शकते अ‍ॅसिडिटीची समस्या, करा हे खास उपाय!

लक्ष्मी पूजनासाठी तयार ठेवा हे साहित्य

लाकडी चौरंग, त्यावर टाकण्यासाठी लाल किंवा पिवळे वस्त्र, देवी लक्ष्मी आणि श्री गणेशाच्या मूर्ती किंवा प्रतिमा, कुकू, हळदी, चंदन, अक्षता, पान आणि सुपारी, कलश, त्यावर ठेवण्यासाठी नारळ, अगरबत्ती, दिव्यासाठी तूप, पितळी किंवा मातीचा दिवा, कापसाची वात, पंचामृत, गंगाजल, फुले, फळे, पाणी, आंब्याची पानं, कापूर, तांदूळ आणि गव्हाचे दाणे, दुर्वा, जानवे, अगरबत्ती, नवा झाडू, पैसे (नोटा आणि नाणी) आणि आरतीचे ताट. Also Read - Dhan Lakshmi Yantra: आर्थिक भरभराटीसाठी करा धन लक्ष्मी यंत्राची प्रतिष्ठापना, जाणून घ्या पूजा विधी

देवी लक्ष्मी आणि श्री गणेशाची पूजा विधी

दिवाळीच्या दिवशी घराचा प्रत्येक कोपरा स्वच्छ करून घ्या आणि गंगाजल शिंपडा. त्यानंतर एका पवित्र ठिकाणी लाकडी चौरंगावर लाल सुती वस्त्र ठेवा आणि मध्यभागी मूठभर धान्य ठेवा. धान्याच्या मध्यभागी कलश ठेवा. कलशात पाणी भरून त्यात एक सुपारी, झेंडूचे फूल, एक नाणे आणि काही तांदळाचे दाणे टाका. कलशावर 5 आंब्याची पाने गोलाकार आकारात ठेवा.चौरंगावर मधोमध देवी लक्ष्मीची मूर्ती आणि कलशच्या उजव्या बाजूला श्री गणेशाची मूर्ती ठेवा.

यानंतर तुमचा व्यवसायाशी संबंधीत किवा खाते पुस्तक आणि इतर पैसे/व्यवसायाशी संबंधित वस्तू मूर्तीसमोर ठेवा.आता देवी लक्ष्मी आणि गणपतीला तिलक लावून दिवा लावा. कलशावरही तिलक लावावा. यानंतर श्री गणेश आणि माता लक्ष्मीला फुले अर्पण करा. मूर्तीवर हळद, कुंकू, तांदूळ अर्पण करा. देवीच्या गळ्यात हार घाला आणि अगरबत्ती लावा. देवीला नारळ, पान आणि सुपारी अर्पण करा. ताटात दिवा घ्या, पूजेची घंटा वाजवा आणि लक्ष्मीची आरती करा.

(टीम: येथे दिलेली सर्व माहिती सामाजिक आणि धार्मिक श्रद्धांवर आधारित आहे. India.Com याचे समर्थन करत नाही. यासाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.)