मुंबई : हिंदू धर्मात आठवड्याचा प्रत्येक दिवस एका देवाला समर्पित असतो आणि गुरुवारी भगवान विष्णूची (Lord Vishnu) पूजा केली जाते. या दिवशी भगवान विष्णूची पूजा (Lord Vishnu Pooja) केल्याने ते आनंदी होतात आणि त्यांच्या भक्तांच्या इच्छा पूर्ण करतात. भगवान विष्णूची पूजा पूर्ण विधीपूर्वक केली पाहिजे. या दिवशी व्रत करण्याचे काही नियम आहेत ज्याबद्दल आपण जागरूक असणे आवश्यक आहे. जर तुम्ही देखील गुरुवारी उपवास ठेवत असला किंवा ठेवू इच्छित असाल तर आम्ही तुम्हाला या उपवासाच्या नियमांची आणि उपासना पद्धतीची (Guruvar puja vidhi) माहिती देत ​​आहोत.

हिंदू धर्मग्रंथ आणि पुराणांनुसार गुरुवार हा भगवान विष्णूचा दिवस आहे आणि या दिवशी भगवान विष्णूची पूजा केल्याने देवी लक्ष्मी प्रसन्न होते. माता लक्ष्मीच्या प्रसन्न होण्याने भक्तांच्या कुटुंबात सुख, शांती आणि संपत्तीची कमतरता भासत नाही. भक्तांना यश, सन्मान आणि वैभव प्राप्त होते. भगवान विष्णूला प्रसन्न करण्यासाठी पूजेची पद्धत आणि उपाय याविषयी जाणून घेऊया. (Lord Vishnu Puja: Thursday is the day of Lord Vishnu; Do this pooja ritual)

गुरुवारी भगवान विष्णूला प्रसन्न करण्याचे सोपे उपाय

तुम्ही जर गुरुवारी व्रत करत तर सकाळी लवकर उठून स्नान करा, ध्यान करा आणि स्वच्छ कपडे परिधान करा.

पूजेच्या ठिकाणी बसा आणि चौरंगावर भगवान विष्णूची मूर्ती स्थापन करून तिच्यासमोर तुपाचा दिवा लावा.

त्यानंतर 108 वेळा बीज मंत्राचा जप करावा. ‘ओम बृहस्पताये नमः’

गुरुवारच्या पूजेमध्ये पिवळ्या रंगाचे कपडे परिधान केले पाहिजे. पिवळा रंग भगवान विष्णूला खूप प्रिय आहे.

या दिवशी भगवान विष्णूंला फक्त पिवळ्या रंगाचा टिळा लावावा आणि यामुळे भगवान विष्णू प्रसन्न होतात.

गुरुवारी केळीच्या झाडासमोर तुपाचा दिवा लावून त्याची पूजा केली जाते. शक्य असल्यास केळीच्या झाडाजवळ बसून बृहस्पती देवाची कथा वाचली पाहिजे.

गुरुवारी पिवळ्या रंगाचे भोजन केले पाहिजे.

नैव्यद्यासाठी गूळ आणि चना डाळीचा प्रसाद बनवावा.

गुरुवारी करू नका हे काम