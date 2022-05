Lucky Plant To House: अनेक लोकांना घराच्या परिसरात झाडे आणि विविध वनस्पती लावून अंगण सजवण्याची आवड असते. काही जण घराच्या प्रवेशद्वारावर काही फुलांची झाडं लावून ते सजवण्याचा प्रयत्न करतात. काही लोक यासाठी वेलींचा देखील उपयोग करतात. घर सजवल्याने मनाला शांती मिळते. तसेच घरात सकारात्मक उर्जा राहते. परंतु तुम्हाला हे माहिती आहे का वास्तु नियमानुसार (Vastu Tips) काही झाडे लावली तर सकारात्मकतेसोबतच घरात धनाचे ( Lucky Plant For Home) देखील आगमन होते. वास्तूशास्त्रानुसार (Vastushastra) घराचा मुख्य दरवाजा खूप महत्त्वाचा मानला जातो. या ठिकाणी माता लक्ष्मीचा वास असतो असे मानले जाते. त्यामुळे तुम्ही घराच्या प्रवेश द्वारासमोर (Entrance of House) काही झांडं लावली तर तुमच्या घरावर धनवर्षाव होऊ शकतो. जाणून घेऊया घराच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर कोणती झाडे लावावीत (Entry Gate Plant) आणि त्यामुळे काय फायदा होईल.Also Read - Horseshoe Benefits : घराच्या 'या' दिशेला लावा घोड्याची नाल, धनप्राप्तीचा मार्ग होईल मोकळा!

तुळस (Basil Tree) : हिंदू धर्मात तुळशीला अतिशय महत्त्वाचे स्थान आहे. तुळशीला अत्यंत पवित्र आणि देवी लक्ष्मीचे रूप मानले जाते. घराच्या प्रवेशद्वारासमोर तुळस लावल्याने घरात सकारात्म उर्जेचा वास होतो आणि घर धनधान्याने भरलेले राहते असे मानले जाते.

लिंबू किंवा संत्र्याचे झाड (Lemon Or Orange Tree) : घराबाहेर लिंबू किंवा संत्र्याचे झाड लावल्यास ते देखील अतिशय शुभ मानले जाते. गृहितकांनुसार हे झाड सौभाग्य वाढवण्याचे काम करते. परंतु हे झाड लावताना ते केवळ मुख्य प्रवेशद्वाराच्या बाहेर उजव्या बाजूला लावावे असे सांगितले जाते.

चमेली (Jasmine Tree) : तुम्ही अतिशय सुगंध असलेली वनस्पती चमेलीचे रोप देखील घरासमोर लावू शकता. हे रोप खूप भाग्यवान मानले जाते. यामुळे घरात सकारात्मकता येते आणि धन संपत्तीत वाढ होते असे मानले जाते. या रोपामुळे सर्वत्र सकारात्मक उर्जेचा संचार होतो.

मनी प्लांट (Money Plant) : अनेक वास्तु तज्ज्ञ घराच्या आवारात मनी प्लांट लावण्याचा सल्ला देतात. यामुळे घरात आनंदच वाढतो आणि सुख-समृद्धी येते. घराच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर मनी प्लांटचा वेल लावावल्याने तुमच्या घरावर धनवर्षाव होतो असे मानले जाते.