Lunar Eclipse 2022: 8 नोव्हेंबरला होणाऱ्या ग्रहणावेळी कसा दिसेल चंद्र? का म्हणतात ब्लड मून?

Lunar Eclipse 2022: सूर्यग्रहणानंतर खगोलप्रेमींना येत्या 8 नोव्हेंबरला (Chandra Grahan 2022 Date) आकाशात आणखी एक दुर्मिळ दृश्य पाहाण्याची संधी मिळणार आहे. या वर्षातील शेवटचे चंद्रग्रहण 8 नोव्हेंबरला होणार असूनते भारतात दिसणार आहे.

Lunar Eclipse 2022: दिवाळीच्या दुसऱ्या दिवशी झालेल्या सूर्य ग्रहणानंतर आता खगोल प्रेमींना (Chandra Grahan 2022 In India) आणखी एक खगोलशास्त्रीय पर्वणी अनुभवता येणार आहे. येत्या 8 नोव्हेंबरला (Chandra Grahan 2022 Date) आकाशात एक दुर्मिळ दृश्य आकाशात पाहायला मिळणार आहे. या वर्षातील शेवटचे चंद्रग्रहण 8 नोव्हेंबर रोजी (lunar eclipse 2022 timings in india) होणार आहे. हे चंद्रग्रहण भारतासह जगातील अनेक देशांमध्ये दिसणार आहे. भारतात या चंद्रग्रहणाची (Last Lunar Eclipse 2022) सुरुवात संध्याकाळी 05:29 वाजता होईल आणि संध्याकाळी 06:19 ला (November 2022 lunar eclipse) संपेल.

चंद्रग्रहण ही एक खगोलशास्त्रीय घटना (chandra grahan 2022 timings in maharashtra) आहे. जेव्हा सूर्य, चंद्र आणि पृथ्वी एका सरळ रेषेत येतात तेव्हा ग्रहण होत असते. या घटनेत जेव्हा पृथ्वी चंद्राला पूर्णपणे व्यापते, तेव्हा संपूर्ण चंद्रग्रहण होते. या घटनेत संपूर्ण चंद्रावर पृथ्वीची सावली पडते आणि त्या सावलीत चंद्र दिसेनासा होतो. यंदा होणाऱ्या चंद्रग्रहणावेळी देखील पृथ्वी चंद्राला पूर्णपणे व्यापणार आहे. त्यामुळे हे पूर्ण चंद्रग्रहण असेल या घटनेला ब्लड मून देखील म्हटले जाते.

ब्लड मून म्हणजे काय?

जेव्हा संपूर्ण चंद्रग्रहण होते तेव्हा चंद्र पूर्णपणे लाल दिसतो. यामुळे याला ब्लड मून असेही म्हणतात. नासाच्या म्हणण्यानुसार जेव्हा सूर्याची किरणे पृथ्वीच्या वातावरणातून चंद्रापर्यंत पोहोचतात तेव्हा वातावरणात असलेल्या सूक्ष्म आणि धूलिकणांमुळे चंद्र आपल्याला लाल दिसतो. अनेक तरंगांमधून प्रकाश चंद्रापर्यंत पोहोचतो. त्यामुळे अनेक प्रकारचे प्रकाश दिसतात. यामुळेच त्यावेळी आकाश निळे दिसते.

किती प्रकारचे असते चंद्र ग्रहण?

चंद्रग्रहण हे तीन प्रकारचे असते. पहिल्या प्रकारात जेव्हा पृथ्वी सूर्य आणि चंद्राच्या मध्ये येते परंतु चंद्र पृथ्वीच्या सावलीत पूर्णपणे झाकला जात नाही आणि पृथ्वीची सावली चंद्राच्या काही भागावर पडते तेव्हा त्याला आंशिक चंद्रग्रहण म्हटले जाते. हे ग्रहण कमी वेळेत होते. याचप्रमाणे जेव्हा चंद्रावर पृथ्वीची सावली न पडता उपछाया पडते तेव्हा त्याला उपछाया चंद्रग्रहण म्हणतात. या दरम्यान चंद्राचा प्रकाश अंधुक होतो आणि चंद्र आपल्याला चिखलमय झालेला दिसतो. तसेच संपूर्ण चंद्रग्रहणात चंद्र पूर्णपणे पृथ्वीच्या सावलीने झाकला जातो.

का विशेष आहे हे चंद्रग्रहण?

यंदा 8 नोव्हेंबर रोजी होणारे चंद्रग्रहण विशेष आहे. कारण यानंतर तीन वर्षे म्हणजेच 2025 पर्यंत पुन्हा अशी स्थिती निर्माण होणार नाही. पुढील संपूर्ण चंद्रग्रहण म्हणजेच ब्लड मून 7 सप्टेंबर 2025 रोजी दिसेल. हे 2025 मध्ये होणारे ग्रहण युरोप, आशिया, ऑस्ट्रेलिया, आफ्रिका, उत्तर अमेरिका या देशांमध्ये दिसेल. तसेच दक्षिण अमेरिकेत पूर्व, पॅसिफिक, अटलांटिक, हिंद महासागर, आर्क्टिक आणि अंटार्क्टिकामध्ये देखील दिसेल.