Lunar Eclipse 2022: महाराष्ट्रात कुठे आणि किती वाजता दिसेल चंद्रग्रहण? हा असेल सुतक काळ

Lunar Eclipse 2022 Time in Maharashtra: दिवाळीच्या दूसऱ्या दिवशी सूर्यग्रहणाची पर्वणी अनुभवल्यानंतर आता 8 नोव्हेंबरला खगोलप्रेमींना चंद्रग्रहण पाहण्याची संधी मिळणार आहे. हे चंद्रग्रहण महाराष्ट्रातील कोणत्या शहरातून किती वाजता दिसेल हे पाहूया.

Lunar Eclipse 2022 Time in Maharashtra: या वर्षातील शेवटचे चंद्रग्रहण मंगळवारी 8 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. हे चंद्रग्रहण संपू्र्ण भारतातून (Lunar Eclipse 2022 in Maharashtra) पाहता येणार आहे. हे चंद्रग्रहण संपूर्ण चंद्रग्रहण असेल परंतु भारतात (Lunar Eclipse 2022 in India) चंद्रोदय उशीरा होणार (Chandra Grahan 2022 Time in Maharashtra) असल्याने देशाच्या काही भागातूनच संपूर्ण चंद्रग्रह दिसेल. देशाच्या पूर्वेत्तर भागात चंद्रोदय लवकर होईल त्यामुळे या भागांत 98 टक्के चंद्रग्रहण (Chandra Grahan 2022 Time in India) पाहता येईल. या ठिकाणी चंद्रग्रहण दिसण्याचा कालावधी 3 तासांचा असेल. परंतु पश्चिमेकडी भागात हे चंद्रग्रहण केवळ 1 तास 15 मिनिटे पाहता येईल. या ठिकाणी संपूर्ण चंद्रग्रहण दिसणार नाही, ते अंशिक दिसेल.

हे चंद्रग्रहण भारतीय वेळेनुसार दुपारी 2 वाजून 39 मिनिटांनी सुरू होईल आणि संपू्र्ण चंद्रहणाला दुपारी 3 वाजून 46 मिनिटांनी सुरुवात होईल. संपूर्ण चंद्रग्रहण 5 वाजून 12 मिनिटांनी संपेल, तर चंद्रग्रहणाच्या आंशिक टप्प्याची समाप्ती वेळ सायंकाळी 6 वाजून 19 मिनिटांनी होईल. हे ग्रहण दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आशिया, उत्तर अटलांटिक महासागर आणि पॅसिफिक महासागर व्यापणाऱ्या प्रदेशात दिसणार आहे.

खगोलप्रेमींनी दिवाळीच्या दुसऱ्या दिवशी 25 ऑक्टोबरला खंडग्रास सूर्यग्रहणाची पर्वणी अनुभवली. त्यांनंतर आता सर्वांना चंद्रग्रहण देखील पाहता येणार आहे. खगोलप्रेमींसाठी देशभरातून 8 नोव्हेंबरला खंडग्रास चंद्रग्रहण पाहण्याची सुवर्णसंधी आहे. महाराष्ट्रात हे चंद्रग्रहण कसे दिसेल आणि किती वाजता दिसेल हे जाणून घेऊया. महाराष्ट्रात पूर्वेकडी भागात म्हणजेच गडचिरोली जिल्ह्यातून सर्वप्रथम चंद्रग्रहण दिसेल. येथे 05.30 वाजता चंद्रग्रहण दिसण्यास सुरुवात होईल. तर मुंबईत 06.01 वाजता चंद्रोदय होणार आहे. मुंबईत यानंतर ग्रहण दिसेल. सर्व ठिकाणी 06.19 वाजता चंद्रग्रहण संपेल. गडचिरोली जिल्ह्यातून 70 टक्के चंद्रग्रहण पाहता येईल तर मुंबईतून केवळ 15 टक्के चंद्रग्रहण दिसेल. सर्व ठिकाणी चंद्र क्षितिजावर आल्यानंतरच चांगले ग्रहण पाहता येईल.

महाराष्ट्रात चंद्रोदयाची वेळ आणि ग्रहणाचा कालावधी (Time and duration of Lunar Eclipse 2022 )

गडचिरोली – चंद्रोदय 5.30 वाजता – कालावधी 49 मिनिटे

नागपूर – चंद्रोदय 5.32 वाजता – कालावधी 47 मिनिटे

चंद्रपूर – चंद्रोदय 5.33 वाजता – कालावधी 46 मिनिटे

बुलढाणा – चंद्रोदय 05.45 वाजता – कालावधी 35 मिनिटे

कोल्हापूर – चंद्रोदय 05.59 वाजता – कालावधी 20 मिनिटे

मुंबई – चंद्रोदय 06.01 वाजता – कालावधी 18 मिनिटे

नाशिक – चंद्रोदय 5.56 वाजता – कालावधी 23 मिनिटे

पुणे – चंद्रोदय 5.58 वाजता – कालावधी 21 मिनिटे

चंद्रग्रहण सुतक काळ (Lunar eclipse 2022 Sutak Kaal)

द्रिक पंचांगानुसार चंद्रग्रहण सुतक काळ 8 नोव्हेंबरला सकाळी 09.21 वाजता सुरु होईल आणि संध्याकाळी 06.18 वाजता संपेल. सूर्यग्रहणाच्या वेळी 4 प्रहारांसाठी सुतक कालावधी पाळला जातो, तर चंद्रग्रहणाच्या वेळी ग्रहणाच्या आधी 3 प्रहरांसाठी सुतक पाळले जाते. सूर्योदयापासून सूर्योदयापर्यंत एकूण 8 प्रहार असतात. त्यामुळे सूर्यग्रहणाच्या 12 तास आधी आणि चंद्रग्रहणाच्या 9 तास आधी सुतक काळ पाळला जातो.

पुढील चंद्रग्रहण 28 ऑक्टोबर 2023 रोजी (Next lunar eclipse on October 28, 2023)

चंद्रग्रहण पौर्णिमेच्या दिवशी होते. जेव्हा पृथ्वी सूर्य आणि चंद्राच्या मध्ये येते आणि जेव्हा ग्रह सरळ रेषेत येतात तेव्हा ग्रहण होत असते. जेव्हा संपूर्ण चंद्र पृथ्वीच्या छायेखाली झाकला जातो तेव्हा संपूर्ण चंद्रग्रहण होते आणि चंद्राचा काही भाग पृथ्वीच्या सावलीने झाला जातो तेव्हा अंशिक चंद्रग्रहण होते. भारतातून दिसणारे पुढील चंद्रग्रहण पुढील वर्षी 28 ऑक्टोबर 2023 रोजी होणार आहे. हे चंद्रग्रहण आंशिक स्वरुपाचे असेल. याआधी भारतातून दिसलेले शेवटचे चंद्रग्रहण 19 नोव्हेंबर 2021 रोजी झाले होते आणि तेही आंशिक चंद्रग्रहण होते.