मुंबई: नारळ (Naral) आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर मानले जाते. कच्चे नारळ, सुकलेले नारळ (खोबरे) आणि नारळाचे पाणी देखील आरोग्यासाठी खूप उपयुक्त (Naralache fayde) मानले जाते. नारळाची चव सौम्य गोड असते आणि ते खूप चवदार देखील लागते. नारळ प्रत्येकासाठी फायदेशीर (coconut Benefits) असतोच परंतु महिलांना त्यातून अनेक फायदे (Mahilansathi Naralache fayde) मिळतात. आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत की स्त्रियांसाठी कोरडे नारळ (खोबरे) का महत्त्वाचे आहे. (Mahilansathi Sukya Naralache fayde: Women should consume coconut; These are tremendous benefits)

महिलांसाठी सुक्या नारळाचे फायदे (Benefits of dried coconut for women)

खोबरे खाल्ल्याने आरोग्यदायी फायदे मिळतात. त्याचे नियमित सेवन केले तर तुम्ही हृदयरोगाचा (Heart Disease) धोका टाळू शकता. तसेच गर्भधारणेदरम्यान देखील याचे सेवन उपयुक्त ठरते. खोबऱ्यामुळे महिलांना यूटीआयच्या (UTI) समस्येपासून सुटका होण्यास मदत होते.

आयरनची कमतरता दूर होते : सुख्या खोबऱ्यामध्ये अँटी-ऑक्सिडंट्सचे प्रमाण आढळते. जे हृदय निरोगी ठेवण्यास मदत करते. नारळामुळे हृदयविकाराचा धोका कमी होतो. यामुळे हार्ट ब्ल़ॉकेज होण्यापासून रोखले जाऊ शकते.

संधिरोग : संधिवाताची समस्या टाळण्यासाठी सुक्या खोबऱ्याचा आहारात समावेश करणे आवश्यक आहे. त्यात कॅल्शियम आढळते ज्यामुळे हाडे मजबूत होतात.

गरोदरपणात सुक्या खोबऱ्याचे फायदे : सुका नारळ गरोदरपणातही सहज खाल्ले जाऊ शकते. यामुळे महिलांची प्रतिकारशक्ती मजबूत होते. तसेच हे गर्भासाठी देखील फायदेशीर असते. नारळामध्ये फॅटी अॅसिड असतात जे बाळाची वाढ आणि विकासात मदत करतात.

दुध वाढवते : सुक्या खोबऱ्याचे सेवन स्तनपान करणा-या महिलांसाठी खूप फायदेशीर मानले जाते. कारण त्याच्या सेवनाने स्तनांमध्ये दुधाचे उत्पादन वाढते. तसेच बाळाला आवश्यक पोषक घटक देखील मिळतात.

यूरिन इंफेक्शनपासून बचाव : नारळाचे सेवन केल्याने लघवीचे संक्रमण (यूरिन इंफेक्शन) टाळता येते. हे जीवाणूंच्या वाढीस प्रतिबंध करते. खोबरे खाल्ल्याने यूटीआय सारख्या गंभीर संसर्गापासून बचाव होऊ शकतो. (Mahilansathi Sukya Naralache fayde: Women should consume coconut; These are tremendous benefits)