Makar Sankranti 2022 Date: मकरसंक्रांतीच्या दिवशी सूर्य मकर राशीत प्रवेश करतो. या दिवशी सूर्यदेवाची पूजा केली जाते. धार्मिक ग्रंस्थानुसार मकरसंक्रांतीच्या (Makar Sankranti 2022) काळात सूर्यदेव आपला पुत्र शनिदेवाची भेट घेतात. मकरसंक्रांतीलाच शुक्राचा उदय देखील होतो. त्यामुळे मकरसंक्रांतीपासून (Kadhi Ahe Makar Sankranti 2022) सर्व शुभ कार्य सुरू होतात. या दिवशी स्नान-दानाची परंपरा हजारो वर्षांपासून सुरू आहे. हिंदू धर्मात या दिवसाला विशेष महत्त्व आहे. मकरसंक्रांतीला उत्तरायण असेही म्हणतात. जाणून घेऊया कधी आहे मकर संक्रांत, शुभ मुहूर्त आणि या दिवशी काय करावे याविषयी…Also Read - Saphala Ekadashi 2021: यश, संपत्ती आणि समृद्धीसाठी आजच करा हे 5 सोपे उपाय!

मकरसंक्रांती मुहूर्त (Makar Sankranti 2022 Shubh Muhurta)

मकरसंक्रांती 14 जानेवारी 2022 रोजी (शुक्रवारी) साजरी (Makar Sankranti 2022 Date) केली जाईल.

मकरसंक्रांती पुण्य काळ – दुपारी 02:43 वाजल्यापासून ते सायंकाळी 05:45 वाजेपर्यंत

पुण्य काळ कालावधी – 03 तास 02 मिनिटे

मकरसंक्रांती महापुण्य काळ – दुपारी 02:43 वाजेल्यापासून ते सांयकाळी 04:28 वाजेपर्यंत

महापुण्य काळ कालावधी – 01 तास 45 मिनिटे Also Read - Saphala Ekadashi 2021: अशी करा भगवान विष्णूची पूजा, जाणून घ्या व्रताची पद्धत आणि महत्त्व!

मकरसंक्रांतीचे महत्व (Makar Sankranti Significance)

शास्त्रानुसार उत्तरायण हा देवांचा दिवस म्हणजेच सकारात्मकतेचे प्रतीक मानला जातो. या दिवशी सूर्य उत्तरायण असतात, त्यामुळे या दिवशी जप, तप, दान, स्नान यांना विशेष महत्त्व आहे. या दिवशी केलेले दान शतपटीने वाढते आणि परत मिळते अशी मान्यता आहे. (Makar Sankranti 2022 Date: Makar Sankranti will be celebrated on this day, know the date, auspicious moment and importance) Also Read - Saphala Ekadashi 2021: कधी आहे सफला एकादशी? जाणून घ्या तिथी, शुभ मुहूर्त आणि पूजा विधी

मकर संक्रांतीच्या दिवशी करा हे काम

मकर संक्रांतीच्या दिवशी दान आणि परोपकाराला खूप महत्त्व आहे. या दिवशी खिचडीचा प्रसाद देण्याची परंपरा आहे. याशिवाय तीळ-गूळ, रेवडी, गजक आदींचा प्रसाद वाटला जातो.

मकर संक्रांतीला खिचडी असेही म्हणतात

मकर संक्रांतीला उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये खिचडी असेही म्हणतात. कारण या दिवशी घरोघरी खास खिचडी तयार करून गुरु गोरखनाथजींना अर्पण केली जाते. तसेच लोक खिचडी खातात आणि इतरांना देखील वाटप करतात.