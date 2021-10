मुंबई: हिंदू मान्यतेनुसार आठवड्यातील प्रत्येक दिवस एखाद्या देवाला समर्पित आहे. मंगळवारी हनुमानाची पूजा (Mangalwar Puja Vidhi) केली जाते. मंगळवारी हनुमानाची पूजा (Worship of Hanuman) केल्याने भगवान श्री राम देखील प्रसन्न होतात असे मानले जाते. हनुमानाला बजरंगल बली, संकटमोचन आणि पवनपुत्र हनुमान म्हणून देखील संबोधले जाते. हनुमानाची पूजा (Hanuman puja Vidhi) केल्याने सर्व संकट आणि विकार नष्ट होतात अशी मान्यता आहे.(Mangalwar Puja Vidhi: Hanuman Puja on Mangalwar get freedom from all troubles; Know the fasting ritual)Also Read - Sarvapitri Amavasya 2021: कधी आहे सर्वपित्री अमावस्या? जाणून घ्या काय आहे महत्त्व

हनुमानाची पूजा विधी (Hanuman pooja vidhi)

मंगळवारी सकाळी लवकर उठून स्नान करून हनुमान चालीसाचे पठण करावे. अशी मान्यता आहे की मंगळवारी हनुमान चालीसासोबत बजरंग बाण पठण केले तर ते खूप फायदेशीर असते. विधीपूर्वक पूजा केल्याने हनुमान प्रसन्न होतात त्यांच्या भक्तांचे सर्व संकट दूर करतात असे देखील मानले जाते.

हनुमानाच्या व्रताचे नियम (Hanuman puja niyam)

मंगळवारी हनुमानाची पूजा केल्याने व्यक्तीला जीवनातील सर्व संकटांपासून मुक्ती मिळते आणि भक्तांच्या जीवनात फक्त मंगळच असतो असे मानले जाते. परंतु हनुमानाच्या व्रताचे काही नियम आहेत जे पाळणे आवश्यक आहे.