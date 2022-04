Mango Benefits For Health: आंबा (Mango) सर्वांना खायला खूप आवडतो. हे असे फळ आहे जे फक्त सीझनमध्येच उपलब्ध होतो. सध्या आंब्याचा सीझन आहे. मार्केटमध्ये मोठ्याप्रमाणात आंबे विकायला यायला सुरुवात झाली आहे. आंब्याला फळांचा राजा म्हटले जाते. आंब्याची चव तर अप्रतिम आहेच सोबतच आंबा खाण्याचे अनेक फायदे (Mango Benefits For Health) आहेत. जे मोजायला सुरुवात केली तर तासभरही कमी पडेल. कच्च्या आंब्याचा (Raw Mango) पन्ना करून प्यायला तर उष्णतेचा त्रास होत नाही. आंब्यापासून आमरसापासून ते वेगवेगळे पदार्थ तयार केले जातात. पिकलेला आंबा खाल्ल्यास सुंदर आणि चमकदार त्वचा (Mango Beneficial For Skin) मिळेल. इतकंच नाही तर आंब्यामध्ये जीवनसत्त्व अ आणि क असल्यामुळे ते वृद्धत्वाची लक्षणे दिसू देत नाही. आंब्यामध्ये कॅल्शियम, झिंक आणि व्हिटॅमिन ई यासारखे गुणधर्म असतात. आंबा रोज खाल्ल्याने कोणते फायदे होतात हे आज आपण जाणून घेणार आहोत…Also Read - Ladies Undergarments: महिलांनो वेळीच व्हा सावध! उन्हाळ्यात 24 तास ब्रा घातल्याने होऊ शकतो तुम्हाला हा त्रास

1. आंबा पचनास मदत करतो (Mango helps in digestion)-

जर तुम्हाला पचनाची समस्या असेल तर तुमच्यासाठी आंबा हा सर्वोत्तम पर्याय असेल. आंब्यामध्ये पाचक एंजाइम असतात. जे मोठ्या फूड मोलेक्‍यूल्‍सला लहान तुकड्यांमध्ये विभाजित करते. हे आपले शरीर सहजपणे निरीक्षण करण्यास अनुमती देते. याशिवाय आंब्यामध्ये भरपूर प्रमाणात पाणी आणि फायबर असते जे अपचन, बद्धकोष्ठता, अतिसारावर नियंत्रण ठेवण्यास मदत करते.

2. प्रतिकारशक्ती वाढते (Increases immunity)-

रोज एक कप कापलेला आंबा खाल्ल्यास व्हिटॅमिन ए चा डोस पूर्ण होतो. त्यात व्हिटॅमिन सी आणि अँटीऑक्सिडंट्सही गुणधर्म मोठ्याप्रमाणात असतात. याशिवाय तांबे, फोलेट, व्हिटॅमिन ई आणि व्हिटॅमिन बी सारखी जीवनसत्त्वे आणि खनिजे आढळतात. ते आपली प्रतिकारशक्ती वाढवतात.

3. चमकदार त्वचा मिळते (Gets glowing skin) –

आंब्यामध्ये व्हिटॅमिन सी आणि व्हिटॅमिन ए असते. जे त्वचेच्या आरोग्यासाठी खूप चांगले असते. जर तुम्ही दररोज योग्य प्रमाणात आंबे खाल्ले तर काही दिवसात तुमच्या त्वचेवरील डाग जातील.

4. आंबा हृदयासाठी चांगला (Mango is good for the heart) –

फळांचा राजा आंबा हृदयविकारापासूनही आपले रक्षण करतो. आंब्यामध्ये फायबर, पोटॅशियम आणि अनेक जीवनसत्त्वे आढळतात. जे आपल्या रक्तवाहिन्यांना कोणत्याही प्रकारच्या अडथळ्यापासून वाचवतात. पॉलीफेनॉल, बायोएक्टिव्ह असल्याने ते हृदयाच्या आरोग्यासाठी खूप चांगले आहे.

5. वजन कमी करण्यास करते मदत (Will work in weight loss) –

आंबा खाल्ल्याने वजन वाढते. पण त्याच्या मदतीने तुम्ही कमी सुद्धआ करू शकता. आंब्याच्या सालीमध्ये फायटोकेमिकल असते जे नैसर्गिक फॅट बर्नर असते. आंब्यामध्ये आहारातील फायबर असते ज्यामुळे तुम्हाला पोट भरल्यासारखे वाटते. जेव्हा तुम्ही उच्च फायबरयुक्त फळे किंवा भाज्या खातात तेव्हा तुम्हाला जास्त वेळ भूक लागत नाही. जे तुम्हाला जास्त खाण्यापासून आणि स्नॅकिंगपासून प्रतिबंधित करते.