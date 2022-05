Mango Eating Tips: आंबा (Mango) हे प्रत्येकाला आवडणारं फळ आहे. उन्हाळ्याच्या हंगामात म्हणजेच मे महिना सुरू झाला की बाजारात आंबे उपलब्ध होतात. आंबे चवीने उत्तम असतातच शिवाय आरोग्यासाठी (Health tips) देखील अतिशय उपयुक्त असतात. अनेक जण जेवणासोबत आंब्याचं सेवन (Mangoes with meals) करतात तर, काहींना तसाच आंब्यांवर ताव मारायला (Eating mangoes ) आवडतो. मात्र, आंबा खाल्यानंतर काही पदार्थ खाणं टाळणं आरोग्यासाठी गरजेचं असतं. आंबा खाल्यानंतर काही पदार्थांचं सेवन तुमच्या आरोग्यासाठी घातक (Mango can be harmful) ठरू शकतं. त्यामुळं आज आम्ही तुम्हाला अशा काही पदार्थांविषयी माहिती देणार आहोत. ज्यांचं सेवन आंबा खाल्यानंतर करणं टाळावं. (Do not eat these foods after eating mango; It will be dangerous for health)Also Read - Mango For Weight Loss: जेवल्यानंतर लगेच आंबा खाल्ल्याने वाढते वजन, जाणून घ्या आंबा खाण्याची योग्य वेळ!

पाणी : अनेकांना आंबा खाल्यानंतर पाणी (Water) पिण्याची सवय असते. मात्र, आंबा खाल्यानंतर कधीच लगेचच पाणी पिऊ नये. असं केल्यास तुमच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. आंबा खाल्यानंतर लगेच पाणी पिल्यास पोटदुखी, गॅस आणि अॅसिडिटी या सारख्या समस्या उद्भवू शकतात. त्यामुळं तुम्हाला त्रासाचा सामना करावा लागू शकतो.

कारलं : कारलं (bitter gourd) हे आरोग्यासाठी अतिशय उपयुक्त असतात. मात्र, आंबा खाल्यानंतर कारलं खाणं टाळावं. आंबा खाल्यानंतर कधीच कारल्याचं सेवन केल्यास ते तुमच्या आरोग्यासाठी घातक ठरू शकतं. आंब्यानंतर कारलं खाल्यामुळं तुम्हाला मळमळ, उलटी आणि श्वास घेण्यास त्रास होऊ शकतो.

मसाले युक्त अन्न : अनेकांना मसालेयुक्त पदार्थांच्या (Spicy food) जेवनासोबत आंबा खाण्याची सवय असते. मात्र, असे केल्यास तुमचं आरोग्य धोक्यात येऊ शकतं. आंबा खाल्यानंतर कधीच मसालेदार पदार्थांचे सेवन करू नये. असं केल्यास तुम्हाला पोटच्या समस्या उद्धभवू शकतात. तसंच, तुमच्या त्वचेवर देखील त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो.

कोल्ड ड्रिंक : उन्ह्याळात आंबा जसा सर्वांना आवडतो तसंच कोल्ड ड्रिंक (Cold drink) देखील अनेकांना आवडतं. मात्र, आंबा खाल्यानंतर कोल्ड ड्रिंक पिऊ नये. कारण, आंब्यात गोडाचं प्रमाण अतिशय मोठ्या प्रमाणात असतं. त्यामुळं आंबा खाल्यानंतर तुम्ही कोल्ड ड्रिंकचं सेवन केलं, तर त्यामुळं तुमच्या शरिरातील साखरेचं प्रमाण वाढू शकतं.

दही : उन्हाळ्यात पोट थंड ठेवण्यासाठी आरोग्य तज्ज्ञ अनेकदा दही खाण्याचा सल्ला देतात. परंतु आंबा खाल्ल्यानंतर दही खाणे टाळा. कारण त्यामुळे सर्दी आणि अॅलर्जी होऊ शकते.

(टीप – लेखात दिलेला मजकूर हा सामान्य आणि उपलब्ध माहितीच्या आधारे देण्यात आला आहे. कोणताही उपाय करून पाहण्याआधी तज्ञांचा सल्ला नक्की घ्यावा. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांशी संपर्क साधावा)