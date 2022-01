Mantra for financial difficulties : देवी-देवतांना प्रसन्न करण्यासाठी शास्त्रांमध्येही काही मंत्र सांगण्यात आले आहेत. असे काही शक्तिशाली मंत्र (Powerful Mantra) आहेत ज्यांचा जप केल्याने पैशाशी संबंधित सर्व प्रकारच्या समस्या (financial problems) दूर होतात. काही मंत्र असे देखील आहेत ज्यांचा सकाळी किंवा रात्री झोपण्यापूर्वी जप केल्यास त्यांचा प्रभाव (luck) दिसून येतो. जाणून घेऊया कोणते आहेत ते मंत्र….(Chant these 3 mantras before going to bed at night, luck will change the next day)

कनकधरा स्तोत्र (Kanakadhara Stotra)

शंकराचार्यांनी गरिबांच्या कल्याणासाठी कनकधरा स्तोत्राची रचना केली असे मानले जाते. सकाळी किंवा रात्री झोपण्यापूर्वी या स्तोत्राचे पठण केल्यास तुमच्यावर देवी लक्ष्मीची विशेष कृपा होते अशी मान्यता आहे. यासोबतच तुमच्या सर्व आर्थिक समस्या दूर होतात. कनकधार स्तोत्रातील काही अंश पुढीलप्रमाणे आहे….

“अंगहरे पुलकभूषण माश्रयन्ती भृगांगनैव मुकुलाभरणं तमालम। अंगीकृताखिल विभूतिरपांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगलदेवताया:।।1।। मुग्ध्या मुहुर्विदधती वदनै मुरारै: प्रेमत्रपाप्रणिहितानि गतागतानि। माला दृशोर्मधुकर विमहोत्पले या सा मै श्रियं दिशतु सागर सम्भवाया:।।2।।

श्रीसूक्त (Shreesukta)

आर्थिक समस्येवर मात करण्यासाठी देवी लक्ष्मीचे श्रीसूक्त देखील प्रभावी मानले जाते. ऋग्वेदातही श्रीसूक्ताचा उल्लेख आहे. श्रीसूक्तातील काही श्लोक पुढीलप्रमाणे आहेत…

ॐ हिरण्य-वर्णां हरिणीं, सुवर्ण-रजत-स्त्रजाम्। चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं, जातवेदो म आवह।। तां म आवह जात-वेदो, लक्ष्मीमनप-गामिनीम्। यस्यां हिरण्यं विन्देयं, गामश्वं पुरूषानहम्।। अश्वपूर्वां रथ-मध्यां, हस्ति-नाद-प्रमोदिनीम्। श्रियं देवीमुपह्वये, श्रीर्मा देवी जुषताम्।।

कुबेर मंत्र (Kuber mantra)

कुबेराला संपत्तीची देवी लक्ष्मीचे खजिनदार मानले जाते. धनाशी संबंधित समस्या दूर करण्यासाठी कुबेराच्या मंत्रांचा जप करणे देखील खूप फायदेशीर आहे. कुबेरांना प्रसन्न करण्यासाठी पुढील मंत्राचा जप करू शकता…

‘यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये। धनधान्यसमृद्धिं मे देहि दापाय स्वाहा।।’

(डिस्क्लेमर : येथे दिलेली माहिती सामान्य गृहीतके आणि उपलब्ध माहितीवर आधारित आहे. हे या विषयातील तज्ञांचे मत नाही)