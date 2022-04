Matka Kulfi Recipe In Marathi : सध्या उन्हाळा जोरात सुरू आहे. दरवर्षी एप्रिल महिन्यात एवढे तापमाण नसते जेवढे यावर्षी आहे. त्यामुळे गर्मी आणि उष्णतेने लोक हैराण झाले आहेत. या अशा वातावरणात लोकांचा कल थंड पेय आणि खाद्यपदार्थांकडे वाढला आहे. या वातावरणात अनेक जण आईस्क्रीम, कुल्फी (Kulfi), ज्यूस, शेक इत्यादी थंड पदार्थांचे सेवन करत आहेत. तुमची ही इछा दूर करण्यासाठी आज आम्ही तुम्हाला मटका कुल्फीची रेसिपी (Matka Kulfi Recipe) सांगणार आहोत. मटका कुल्फी शरीराला थंडावा तर देतेच शिवाय चविष्ट देखील असते. तुम्ही घरी देखील उत्तम मटका कुल्फी तयार (Recipe of Matka Kulfi) करू शकता. जाणून घेऊया मटका कुल्फी बनवण्याची रेसिपी आणि ती घरी (Matka Kulfi at Home) कशी बनवता येईल याविषयी…

मटका कुल्फी बनवण्याचे साहित्य

बदाम – 3 ते 4

वेलची पावडर – एक चमचा

ताजी मलई – दोन मोठे कप

केशर – 3 ते 4

दूध पावडर – एक चमचा

काजू – 2 ते 3

पिस्ता – 2 ते 3

साखर – चवीनुसार

मटका कुल्फी बनवण्याची पद्धत