Milk Bag Use: तुम्ही दररोज दूध बॅगचा उपगोय करत असाल तर ही बतामी तुमच्यासाठी अतिशय महत्त्वाची आहे. बहुतांश लोक डेअरीतील बॅगमधील (Dairy Milk Bag) दूधाचा वापर करतात. हे दूध प्लास्टिकच्या बॅगमधून (Plastic Milk Bag) घरात येते. अनेक जण सहज या पिशवीचा एक तुकडा कापून (Milk Bag cuting) तो फेकून देतात आणि दूध काडून प्लास्टिकची पिशवी देखील कचऱ्यात टाकून देतात. मात्र प्लास्टिकची दूध बॅग कापण्याची ही पद्धत (Milk Bag Cuting Method) चुकीची आहे. अनेक जण याच पद्धतीने दूध बॅग कापत असतात. मात्र ही पद्धत अतिशय घातक (Milk Bag can Be Dangerous)ठरू शकते. कारण दूध बॅग अशा प्रकारे कापल्यामुळे त्याचा पर्यावरणावर मोठ्या प्रमाणात वाईट परिणाम (Impact Environment) होऊ शकतो. तो कसा याविषयी आज आपण जाणून घेणार आहोत. टीव्ही 9 हिंदीने यासंदर्भातील वृत्त प्रकाशीत केले आहे.

दूध बॅगचा एक छोटा तुकडा पर्यावरणाची हानी कशी करू शकतो असे तुम्हाला वाटू शकते. त्यामुळे हे लक्षात घ्या की दररोज लाखो दुध बॅग अशाच कापल्या जातात आणि त्याचे तुकडे देखील लाखो होतात. हे तुकडे आपल्या घरातील कचऱ्यातून डस्टबिनमध्ये जातात आणि त्यानतर ते वेस्ट प्लास्टिक म्हणून पडून राहतात. कारण हे तुकडे रिसायकल होत नाही.

एका रिपोर्टनुसार, दूध बॅग लो-डेन्सिटी पॉलीइथाइलीनपासून बनलेली असते. हे प्लास्टिक रिसायकल प्रक्रियेत उच्च तापमानावर ठराविक आकारात काँप्रेस केले जाते. वापरलेली दूध बॅग रिसायकल प्रक्रियेतून जाते. परंतु तिचे छोटे तुकडे रिसायकल होत नाहीत. कारण ते रिसायकल यूनिटपर्यंत पोहोचत नाहीत. ते तुकडे तसेच कचऱ्याच्या रुपात पडून राहतात आणि त्यामुळे पर्यावरणाची हानी होऊ शकते. त्यामुळे दूध बॅग कापताना तिचा तुकडा वेगळा होणार नाही याची काळजी घ्या. तो पिशवीलाच जोडलेला राहील अशा पद्धतीने ती कापा.

दूध बॅग कापण्याची योग्य पद्धत काय आहे हे जाणून घेणे महत्वाचे आहे. दूध बॅग कापताना तिचा कोपरा कापून वेगळा करू नका. त्यावऐवजी ती अशा पद्धतीने कापा की तो तुकडा बॅगलाच जोडलेला राहील. तसेच तुम्ही दूध बॅगला एखादे छिद्र पाडून देखील दूध काढू शकता. यामुळे दुधाच्या पिशवीचा तुडका वेगळा होणार नाही आणि तो मायक्रोप्लास्टिक कचऱ्याचा भाग देखील बनणार नाही.