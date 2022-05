Milk Benefits For Belly Button : नाभी (Belly Button ) हा शरीराचा एक महत्त्वाचा अवयव आहे. याद्वारे शरीराचा अंतर्गत भाग निरोगी ठेवता येतो. अशा परिस्थितीत नाभीवर (Navel) कोणतेही औषध किंवा तेल लावल्यास त्याचा परिणाम शरीराच्या आतील आणि बाहेरील दोन्ही भागांवर होतो. नाभीमध्ये तेलाचे दोन थेंब टाकल्यावर बरेच फायदे होतात हे तुम्ही ऐकले असेल. पण नाभीमध्ये दूधाचा फक्त एक थेंब टाकल्याने सुद्धा अनेक फायदे (Milk Benefits For Belly Button) होतात. हे फायदे ऐकल्यानंतर तुम्ही आश्चर्यचकीत व्हाल.Also Read - Mango For Weight Loss: जेवल्यानंतर लगेच आंबा खाल्ल्याने वाढते वजन, जाणून घ्या आंबा खाण्याची योग्य वेळ!

नाभीवर दूध लावल्याने अनेक आरोग्य फायदे होतात. अशा स्थितीत त्या फायद्यांची माहिती असणे गरजेचे आहे. आजचा लेख याच विषयावर आहे. आज आपण या लेखाद्वारे नाभीवर दूध लावल्याने कोणते फायदे होतात हे जाणून घेणार आहोत. जर तुम्ही सुद्धा हा प्रयोग करुन पाहिला तर तुम्हाला फरक जाणवेल…

नाभीवर दूध लावण्याचे फायदे –

– पचनसंस्था निरोगी ठेवण्यासाठी नाभीवर दूध लावणे हा एक चांगला पर्याय ठरू शकतो. अशा वेळी दुधात हिंग मिसळून नाभीवर लावा त्याचा चांगला फायदा होईल.

– जर तुम्हाला शरीर हायड्रेट ठेवायचे असेल तर अशा परिस्थितीत तुम्ही नाभीमध्ये दूध लावले तर असे केल्याने शरीर आणि त्वचा दोन्ही हायड्रेट ठेवता येते.

– मासिक पाळीच्या काळात महिलांना पोटात जास्त दुखणे, पेटके येणे इत्यादी त्रास होत असतील तर लगेच थंड दूध नाभीवर लावावे. असे केल्याने आराम मिळेल.

– त्वचेचा टॅक्टर दुरुस्त करायचा असेल तर अशा स्थितीत नाभीवर दूध लावावे. तुम्हाला लगेच परिणाम दिसणार नाही. पण दीर्घकाळात असे करणे फायदेशीर ठरेल.

नाभीवर दूध कसे लावायचे –

– शरीराला थंडावा देण्यासाठी उन्हाळ्यात गाईचे थंड दूध लावू शकता.

– दुधात हिंग मिसळून लावा.

– दूध आणि मध एकत्र करून नाभीवर लावू शकता.

– तुम्ही दूध आणि दालचिनी पावडर मिक्स करून लावू शकता.