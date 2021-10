मुंबई : वाढत्या वयानुसार शरीरात अनेक बदल होत असतात. काही वेळा या बदलांमुळे शरीराला अनेक समस्यांमधून जावे लागते. अशा स्थितीत थकवा, अशक्तपणा, हाडे दुखणे अशा समस्या निर्माण होतात. याचे कारण शरीरात कॅल्शियमची कमतरता असू शकते. ही कमतरता भरून काढण्यासाठी आपण आपल्या आहारात काही बदल करणे आवश्यक असतात. आज आम्ही तुम्हाला अशाच दोन गोष्टींबद्दल सांगणार आहोत ज्या दुधात घालून सलग 3 दिवस प्यायल्यास तुम्हाला त्याचा परिणाम दिसू लागेल. या दोन गोष्टींबद्दल जाणून घेऊया…Also Read - Doodhat Tup Takun Ratri Pya: रोज रात्री दूधात तूप टाकून प्या, जाणून घ्या आश्चर्यकारक फायदे!

आम्ही बदाम आणि तीळ बद्दल बोलत आहोत. या दोन्ही गोष्टी आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर असतात. तसेच या दोन्हीमध्ये कॅल्शियमचे प्रमाण खूप जास्त प्रमाणात असते. त्यामुळे या दोन पदार्थांचे दूधासोबत कसे घालून सेवन करावे ते जाणून घेऊया… (Milk Combination: Consume these substances in milk for only 3 days, disease will stay away)

असे सेवन करा

बदाम – 4

तीळ – आवश्यकतेनुसार

दूध

कृती

बदाम एक रात्र पाण्यात भिजू घाला.

सकाळी बदामाची साल काढून टाका.

एका कढईत काही तीळ तळून घ्या.

दुधात तीळ घालून उकळून याचे सेवन करता येते.

त्यासोबत बदामाची साल काढून सेवन करावे.

बदाम आणि तीळ खाण्याचे फायदे

हाडे मजबूत होतात : बदाम आणि तीळ या दोन्हींचे एकत्र सेवन केल्याने हाडे आणि स्नायू मजबूत होतात. सांधे, पाठ आणि गुडघेदुखीपासून आराम मिळतो. दात मजबूत होतात. यासोबतच कोलोन कॅन्सरचा धोकाही कमी राहतो.

मधुमेह नियंत्रित राहतो : बदाम आणि तीळ यांचे एकत्र सेवन केल्याने शरीरातील साखरेची पातळी नियंत्रणात राहते. त्यामुळे मधुमेहाच्या रुग्णांनी त्यांच्या आहारात बदाम आणि तीळाचा समावेश करणे आवश्यक आहे.

रक्ताची कमतरता होते दूर : बदाम आणि तीळात लोह असते. अशा स्थितीत याचे सेवन केल्याने शरीरातील रक्ताची कमतरता दूर होते.

केसांना मिळते पोषण : बदाम आणि तीळाचे दुधासोबत सेवन केल्याने केसांना मुळापासून पोषण मिळते. सगल याचे सेवन केल्यास केस लांब, दाट, मुलायम आणि चमकदार होतात. (Milk Combination: Consume these substances in milk for only 3 days, disease will stay away)