मुंबई: सध्याच्या काळात शुगर (Sugar) किंवा मधुमेह (Diabetes) हे आजार अगदी सामान्य झाले आहेत. बदललेल्या जीवनशैलीमुळे अनेकांना या आजाराने ग्रासले आहे. सध्या जवळपास 10 पैकी 5 लोक या आजाराशी लढत आहेत. मधुमेह असल्यास आहाराची विशेष काळजी घ्यावी लागते. या आजारात रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रणात राहील अशा गोष्टींचा जास्त वापर करावा. अशा परिस्थितीत दुधाचे सेवन या रुग्णांसाठी खूप फायदेशीर (Milk For Diabetes Patients) ठरू शकते. परंतु प्रश्न उद्भवतो की मधुमेही रुग्णांनी कोणत्या वेळी दुधाचे सेवन करावे?

नाश्त्यामध्ये दुधाचे सेवन टाइप 2 मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी खूप फायदेशीर (Milk For Diabetes Patients) असे मानले जाते. दुधाचे सेवन कार्बोहायड्रेट्सचे पचन कमी करते आणि रक्तातील वाढलेली साखरेची पातळी कमी करते. चला तर साखरेच्या रुग्णांनी कोणते दूध आणि कधी प्यावे ते जाणून घेऊया. (Milk For Diabetes Patients Know when and what kind of milk should be consumed by diabetic patients)

हळदीचे दूध (Turmeric Milk) : हळदीचे दूध आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर असल्याचे सिद्ध होते. हळदीमध्ये अँटीइंफ्लेमेट्री आणि अँटीऑक्सिडेंट गुणधर्म असतात जे टाइप 2 मधुमेह असलेल्या रुग्णांसाठी खूप चांगले मानले जातात. ते प्यायल्याने इन्सुलिनची पातळी संतुलित राहते. (Turmeric Milk is very useful for diabetics)

दालचिनीयुक्त दूध (Cinnamon milk) : मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी दालचिनीयुक्त दूध खूप चांगले सिद्ध होते. यामध्ये अँटीऑक्सिडंट आणि अँटीइंफ्लेमेट्री गुणधर्म असतात जे साखरेची पतळी नियंत्रित ठेवण्याचे काम करतात. त्यामुळे मधुमेह असलेल्या रुग्णांसाठी दालचीनीयुक्त दूध उपयुक्त ठरू शकते. (Cinnamon milk is very good for diabetics)

बदामाचे दूध (Almond milk) : शुगरच्या रुग्णांसाठी बदामाचे दूध अत्यंत उपयुक्त ठरू शकते. बदामाच्या दुधात कॅलरीज कमी असतात आणि त्यात व्हिटॅमिन डी, व्हिटॅमिन ई आणि आवश्यक पोषक घटक असतात. हे दूध प्रोटीन आणि फायबरने देखील समृद्ध आहे. (Almond milk is very useful for diabetics)