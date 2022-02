Mint Benefits for Skin: सुंदर दिसण्यासाठी अनेक जण बऱ्या प्रकारची कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्सचा (cosmetic products) वापर करत असतात. पण त्वचा सुंदर आणि टवटवीत बनवण्यासाठी त्यांचा या छोटाश्या प्रयत्नाने काहीच उपयोग होत नाही. पण कधी कधी घरगुती उपाय (Home Remedies) बराच फायदा करुन देतात. त्वचेची समस्या दूर करण्यासाठी तुम्ही घरीच पुदीन्याचा उपाय करु शकता. पुदिन्यात व्हिटॅमिन ए (Vitamin A) आढळते. अशा परिस्थितीत जर तुम्ही तुमच्या त्वचेवर पुदिन्याचा वापर केला तर त्याचे अनेक फायदे (Mint Benefits for Skin) होऊ शकतात. आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत की कोणत्या मार्गांनी तुम्ही तुमच्या त्वचेवर पुदिन्याचा (Mint For Skin) वापर करून त्वचा डागरहित आणि टवटवीत बनवू शकता.Also Read - Nail Care Tips: तुम्हा नखे हेल्थी ठेवायचीय तर फॉलो करा या 6 टिप्स

त्वचेवर पुदिन्याचा असा करा वापरा –

– तुम्ही पुदिन्याची पाने लिंबाच्या रसात (Lemon Juice) बारीक करून ते मिश्रण तुमच्या त्वचेवर लावा. असे केल्याने त्वचेला नैसर्गिक चमक मिळू शकते.

– जर तुम्हाला त्वचेच्या कोरडेपणाचा त्रास होत असेल तर पुदिन्याची पाने (Mint leaves) आणि केळी (Banana) यांची पेस्ट तयार करुन घ्या, हे मिश्रण तुमच्या त्वचेवर 10 ते 15 मिनिटे लावा. असे केल्याने त्वचेची चमक परत येऊ शकते.

– चेहऱ्यावर नैसर्गिक चमक आणण्यासाठी तुम्ही पुदिन्याच्या पानांच्या पेस्टमध्ये (Mint Leaves paste) मध (Honey) आणि गुलाबपाणी (Rose Water) मिसळा आणि हे मिश्रण तुमच्या त्वचेवर लावा. 10 ते 15 मिनिटांनंतर तुमची त्वचा पाण्याने धुवा. फरक तुम्हाला दिसून येईल.

– मुरुमांच्या समस्येने त्रस्त असलेले लोक पुदिन्याच्या पेस्टमध्ये (Mint Leaves paste ) गुलाब पाण्याचे (Rose Water) काही थेंब मिसळा आणि ते मिश्रण प्रभावित भागावर लावा. आता 10 ते 15 मिनिटांनी चेहरा सामान्य पाण्याने धुवा. असे केल्याने मुरुमांच्या समस्येपासून आराम मिळू शकतो.

– टोमॅटोचा रस (Tomato Juice), मुलतानी माती (Multani Soil) आणि पुदिन्याची पेस्ट (Mint Leaves paste) मिसळून त्वचेवर 15 ते 20 मिनिटे लावल्यास टॅनिंगच्या समस्येपासूनही आराम मिळू शकतो.