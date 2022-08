Mobile Camera Fact: स्मार्टफोनच्या (Smartphones) या युगात फोन बरेच अपडेट झाले आहेत. आधी फक्त संभाषणासाठी वापरला जाणारा मोबाईल (Mobile Phone) सध्या लोकांच्या जीवनाचा एक महत्त्वाचा भाग झाला आहे. अनेक महत्त्वाची कामे मोबाईलवरूनच (Mobile Use) केली जातात. यासोबतच मोबाईल हे मनोरंजनाचेही साधन झाले आहे. जर तुमच्याकडेही स्मार्टफोन असेल तर त्याचा कॅमेरा डाव्या बाजूला असेल हे तुमच्या लक्षात आले असेल. बहुतेक मोबाईल फोन्सचा कॅमेरा फक्त डाव्या बाजूला असतो. पण यामागचं कारण तुम्हाला माहित आहे का? (Why Camera Is On Left Side Of Mobile) चलातर मग जाणून घेऊया काय आहे या मागचा कारण…Also Read - Lokmanya Tilak Jayanti : लोकमान्य टिळकांना राष्ट्राइतकाच धर्माचाही होता अभिमान, जाणून घ्या त्यांच्याविषयी

हे आहे कारण –

डाव्या बाजूला कॅमेरा असण्यामागचं कारण म्हणजे मोबाईलचं डिझाईन आहे असे अनेकांना वाटते. मात्र हे महत्त्वाचे कारण नसून आणखी काही कारण आहे. जाणून घेऊया त्या विषयी, बहुतेक लोक डाव्या हाताने मोबाईल वापरतात. अशा स्थितीत डाव्या बाजूच्या कॅमेऱ्याने फोटो किंवा व्हिडीओ शूट करणे सोपे जाते. याशिवाय आपण कॅमेरा फिरवून लँडस्केप करतो, तेव्हा मोबाईलचा कॅमेरा वरच्या दिशेने येतो, ज्यामुळे आपण सहजपणे लँडस्केप फोटो घेऊ शकतो. यासाठी मोबाईलच्या डाव्या बाजूला कॅमेरा बसवला जातो.

सेल्फी कॅमेरामध्ये असतो मिरर इफेक्ट –

यासह जेव्हा मोबाईल युजर्स फ्रंट कॅमेऱ्याने सेल्फी घेतात तेव्हा तो फोटो उलट येतो. म्हणजेच, त्याची स्थिती डावीकडून उजवीकडे किंवा उजवीकडून डावीकडे होते. त्यामुळे सेल्फीमध्ये लिहिलेले नाव उलट होते. बहुतेक मोबाईलमध्ये ही समस्या असते. वास्तविक, बहुतेक मोबाईलमधील सेल्फी कॅमेरामध्ये मिरर इफेक्ट असतो. याच कारणामुळे जेव्हा कोणी सेल्फी घेतो तेव्हा तो कॅमेऱ्यात सरळ दिसतो, पण फोटो काढल्यानंतर तो उलट दिसतो.

आधी मध्यभागी असायचा कॅमेरा –

सुरुवातीला स्मार्ट फोनच्या मध्यभागी कॅमेरे दिले जात होते, पण नंतर हळूहळू हे कॅमेरे मोबाइलच्या डाव्या बाजूला येऊ लागले. त्याची सुरुवात प्रथम आयफोनने केली होती. यानंतर बहुतांश कंपन्यांनी बाजूला कॅमेरे देण्यास सुरुवात केली.