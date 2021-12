मुंबई : मोक्षदा एकादशीला मोक्ष देणारी एकादशी असेही म्हणतात. यावर्षी मोक्षदा एकादशी 14 डिसेंबर (Mokshda Ekadashi 2021) रोजी साजरी केली जाणार आहे. हिंदू दिनदर्शिकेनुसार मोक्षदा एकादशी शुक्ल पक्षात पाळली जाते. या एकादशीचे व्रत केल्याने माणसाला मृत्यूनंतर मोक्ष प्राप्त होतो. या एकादशीचे पुण्य लाभ तुम्ही आपल्या पितरांना अर्पण करून त्यांना मोक्ष मिळून देण्याचा प्रयत्न करू शकता. मार्गशीर्ष महिन्यातील शुक्ल पक्षातील एकादशीला भगवान श्रीकृष्णाने अर्जुनाला गीतेचा उपदेश केला होता. त्यामुळे मोक्षदा एकादशीचे महत्त्व आणखी वाढते. (Mokshada Ekadashi 2021: Benefits of fasting on Mokshada Ekadashi, know the method of worship)Also Read - Kaal bhairav Jayanti 2021: भगवान शिवाच्या क्रोधातून झाला कालभैरवांचा जन्म... जाणून घ्या पौराणिक कथा

मोक्षदा एकादशी व्रताचे फायदे (Mokshada Ekadashi Vrat Fayde)

मोक्षदा एकादशीचे व्रत केल्याने देवता आणि पितर प्रसन्न होतात.

मोक्षदा एकादशीचे व्रत आणि गीता पठण केल्याने चांगले फळ मिळते. तसेच व्यक्तीच्या मनातील सर्व इच्छा पूर्ण होतात.

मोक्षदा एकादशीची पूजा विधी (Mokshada Ekadashi 2021 Puja Vidhi)