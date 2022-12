Mokshada Ekadashi 2022: श्रीकृष्णानं अर्जुनाला दिले होते ज्ञान, वाचा मोक्षदा एकादशीची व्रत कथा

Mokshada Ekadashi 2022: शनिवारी 3 डिसेंबर रोजी मोक्षदा एकादशी आहे. हिंदू धर्मात मोक्षदा एकदाशीला अतिशय महत्त्व आहे. जाणून घ्या मोक्षदा एकदाशीचे महत्त्व आणि व्रत कथा.

Mokshada Ekadashi 2022 Vrat Katha: हिंदू धर्मात मोक्षदा एकादशीला खूप महत्त्व (Mokshada Ekadashi Importance) आहे. कारण या दिवशी उपवास करून भक्तीभावाने श्री विष्णूची पूजा केल्याने मनुष्याला मोक्ष प्राप्त होतो असे मानले जाते. या वर्षी मार्गशीर्ष महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील एकादशी (Knowledge given to Arjuna by Shri Krishna) म्हणजेच मोक्षदा एकादशी शनिवारी 3 डिसेंबर रोजी आहे. हा दिवस गीता जयंती देखील आहे. या दिवशी भगवान श्रीकृष्णाने कुरुक्षेत्राच्या रणांगणात पांडवपुत्र अर्जुनाला गीतेचे ज्ञान (Knowledge given to Arjuna by Shri Krishna) दिले होते. म्हणूनच गीता जयंतीच्या दिवशी व्रत आणि गीता पठण केल्याने माणसाची जन्म-मृत्यूच्या फेऱ्यातून मुक्ती होते अशी मान्यता आहे.

मार्गशीर्ष महिन्यातील शुक्ल पक्षातील एकादशी तिथी शनिवारी पहाटे 5.39 वाजल्यापासून 4 डिसेंबर, रविवारी पहाटे 5.34 पर्यंत राहील. सूर्योदयाची वेळ सकाळी 6:57 आहे. अशा स्थितीत भद्रा कालापासून संध्याकाळी पूजा करावी, तर व्रत पारणाच्या दिवशी म्हणजे 4 डिसेंबर रोजी संपूर्ण दिवस सर्वार्थ सिद्धी योग असेल. त्यामुळे 4 डिसेंबर रोजी सकाळी 07:05 ते 09:09 पर्यंत पारणाचा शुभ मुहूर्त असेल.

पौराणिक कथेनुसार गोकुळात वैखानस नावाचा राजा राज्य करत होता. एका रात्री त्याला स्वप्नात त्याच्या वडिलांना मृत्यूनंतर नरक यातना सहन कराव्या लागत असल्याचे दिसले. नरकात आपल्या वडिलांची झालेली अवस्था पाहून वैखानस राजाला खूप दु:ख झालं. राजानं पहाटेच राज पुरोहितला बोलावून वडिलांना मुक्ती कशी मिळेल यावर उपाय सांगण्याची विनंती केली. त्यावर पुरोहितांनी सागितले की यावर उपाय केवळ पर्वत नावाचा त्रिकालदर्शी महात्माच सांगू शकतो. राज पुरोहितांचा सल्ला ऐकल्यानंतर राजा पर्वत महात्मा यांची भेट घेण्यासाठी त्यांच्या आश्रमात पोहोचला. आपल्या वडिलांची नरक यातनेतून सुटका व्हावी आणि त्यांना मोक्ष प्राप्त व्हावा यासाठी उपाय सांगण्याची विनंती केली. त्यावर महात्मा पर्वताने सांगितले की ‘हे राजा तुझ्या वडिलांनी त्यांच्या पूर्वजन्मात अनेक पाप केले होते, त्यामुळे ते नरक भोगत आहेत.’

राजाने महात्मा पर्वताला या पापापासून मुक्तीबद्दल विचारले तेव्हा त्यांनी मार्गशीर्ष महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील एकादशीचे म्हणजेच मोक्षदा एकादशीचे व्रत करण्यास सांगितले. मोक्षदा एकादशीचं व्रत केल्यानेच तुझ्या वडिलांना मोक्ष मिळेल असे पर्वताने सांगितले. .यानंतर राजाने मोक्षदा एकादशीचे व्रत आणि पूजा केली. या व्रत आणि उपासनेच्या पुण्यामुळे राजाच्या वडिलांना मोक्ष मिळाला आणि नरक यातनेतून त्यांची सुटका झाली. वडिलांच्या मुक्त आत्म्याने वैखानस राजा आशीर्वाद दिला. नंतर राजाची भरभराट झाली.