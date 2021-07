मुंबई : सुदृढ शरीर प्रकृतीसाठी आणि निरोगी जीवनशैलीसाठी व्यायाम (Exercise) करणे आवश्यक आहे. व्यायाम केल्यामुळे शरीरातील रक्तप्रवाह सुरळीत राहतो. नियमित व्यायाम आणि चांगला आहार आपल्याला तंदुरुस्त राहण्यास मदत करतो. घरामध्ये देखील व्यायाम करून आपण तंदुरुस्त राहू शकतो हे आपल्याला कोरोनाने शिकवले आहे. व्यायामासाठी आपल्याला घराबाहेर जाण्याची आवश्यकता नाही. कोरोना काळात अनेक लोकांनी स्वत:ला तंदुरुस्त ठेवण्यासाठी घरी व्यायाम करण्यास सुरवात केली आहे. परंतु अनेक जण असे आहेत जे व्यायाम करताना काही चुका (Most Common Exercise Mistakes) करतात. त्यामुळे त्यांना व्यायामाचा फायदा होत नाही. त्यामुळे आज आम्ही आपल्याला वर्कआउट दरम्यान अनेकांकडून होणाऱ्या चुकांबाबत (Exercise Mistakes) सांगणार आहोत. (most common exercise mistakes people make these mistakes while exercising daily avoid doing them)