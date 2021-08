मुंबई : इस्लाममध्ये मोहरम (Muharram 2021) हा दुःखाचा महिना मानला जातो. मुस्लिम समाज विशेषत: शिया समुदायाचे लोक या महिन्याच्या नवव्या किंवा दहाव्या दिवशी रोजा ठेवतात. मोहरममध्ये पैगंबर हजरत मुहम्मद यांचे नातू हजरत इमाम हुसेन (Hazrat Imam Hussain) यांच्यासह कर्बलाच्या लढाईत शहीद झालेल्या 72 शहीदांची शहादत आठवून शोक व्यक्त केला जातो. या वर्षी मोहरम 19 ऑगस्ट रोजी (Muharram 2021 Date) आहे. या दिवशी ताजिया मिरवणूक काढली जाते आणि त्यांना कर्बलामध्ये दफन केले जाते. दरम्यान, यंदा देखील गेल्या वर्षीप्रमाणे कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक राज्यांमध्ये मोहरमच्या दिवशी निर्बंध लागू आहेत.

हजरत इमाम हुसैन यांच्या शहादतीशी संबंधित आहे मोहरम

कर्बलाची लढाई (Battle of Karbala) सम्राट यजीद आणि हजरत इमाम हुसेन यांच्या सैन्यात झाली होती. इस्लामचे रक्षण करण्यासाठी इमाम हुसेन (Hazrat Imam Hussain) यांनी आपल्या कुटुंबासह आणि मित्रांसह सर्वोच्च बलिदान दिले. त्यांची शहादत मोहरमच्या 10व्या दिवशी झाली होती. या दिवसाला आशुरा म्हणतात. दरवर्षी त्या शहिदांच्या स्मरणार्थ ताजिया बनवल्या जातात आणि जुलूस काढले जातात. ताजिया हे त्या शहिदांचे प्रतिक आहेत. शोक केल्यानंतर हे ताजिये कर्बलामध्ये दफन केले जातात. इराकमध्ये आजूनही इमाम हुसेन यांचा मकबरा आहे.

शोक व्यक्त करताना म्हणतात असे

मोहरमच्या दिवशी शोक व्यक्त केला जातो तेव्हा शिया समुदायाचे लोक ‘या हुसैन, हम न हुए।’ असे म्हणतात. त्याचे विशेष महत्त्व आहे. शोक व्यक्त करणारे लोक म्हणतात की ‘हजरत इमाम हुसेन, आम्ही खूप दुःखी आहोत’ कारण आम्ही कर्बलाच्या युद्धात (Battle of Karbala) तुमच्यासोबत नव्हतो. आम्ही देखील इस्लामचे रक्षण करण्यासाठी तुमच्यासोबत शहीद झालो असतो. (Muharram 2021 Date, When is Muharram?, Why people get sad on Muharram, How Muharram celebrat, Muharram 2021, Why Muharram celebrat, Which month is Muharram in 2021?, Is Muharram for Sunni or Shia?,)

(डिसक्लेमर : लेखात दिलेली माहिती ही सामान्य माहिती आहे. हे तज्ञांचे मत नाही)