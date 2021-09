मुंबई: मुलतानी मातीचा (Multani Mati) उपयोग सामान्यतः सौंदर्य उत्पादन म्हणून केला जातो. सर्व प्रकारच्या त्वचेच्या समस्यांपासून मुक्त होण्यासाठी मुलतानी माती खूप उपयुक्त आहे. परंतु तुम्हाला हे माहीत आहे का की मुलतानी माती त्वचेबरोबरच तुमच्या आरोग्यासाठी देखील खूप फायदेशीर (Multani Mati Health Benefits) आहे. मुलतानी मातीमध्ये सोडियम, मॅग्नेशियम, कॅल्शियम आणि हायड्रेटेड अॅल्युमिनियम सिलिकेट सारखे घटक असतात. त्यात अँटी-ऑक्सिडंट गुणधर्म असतात. आज आम्ही तुम्हाला मुलताचीनी मातीचे आरोग्याबाबत असे फायदे (Multani MatiChe Fayde) सांगणार आहोत ज्याविषयी जाणून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल. (Multani Mati Health Benefits: Multani Mati is very beneficial for health as well as skin; Know the Multani Mati Benefits In Marathi)Also Read - Coconut Milk Tea: नारळाच्या दूधाचा चहा कधी प्यायलाय?, नसेल प्यायला तर एकदा प्या होतील आरोग्यदायी फायदे!

सांधेदुखी (Arthritis) : सांधेदुखी आणि स्नायूंच्या दुखण्यात मुलतानी माती खूप उपयुक्त ठरू शकते. जर मुलतानी माती वेदनादायक भागावर लावली तर सूज, अंग आखडणे, सांधे किंवा स्नायू दुखणे इत्यादी समस्येमध्ये खूप आराम मिळतो. यासाठी गरम पाण्याने मातीचा लगदा बनवा. नंतर तो वेदनादायक भागात उबदारपणे लावा. त्यावर पट्टी बांधा. 15 मिनिटांनंतर गरम पाण्यात टॉवेल भिजवून ही माती स्वच्छ करा. यानंतर काही वेळ कापड वगैरे बांधून ती जागा झाकून ठेवा. Also Read - Olive Oil Benefits For Feet: पाय दुखीच्या त्रासाने आहात त्रस्त, मग ऑलिव्ह ऑइलचा असा करा वापर!

पोटातील जळजळ दूर करते (Stomach Problem) : पोटातील जळजळ आणि अॅसिडिटी दूर करण्यासाठी मुलतानी माती अतिशय उपयुक्त ठरते. मुलतानी माती 3 ते 4 तास पाण्यात भिजवून ठेवा. यानंतर या मातीची पट्टी बनवा आणि पोटावर ठेवा. सुमारे 15 मिनिटांनंतर पोट थंड पाण्याने स्वच्छ करा. Also Read - janmashtami 2021 Special: श्रीकृष्णाचे आवडते वाद्य बासरी वाजवल्याने होतात आरोग्यदायी फायदे, कोणते ते घ्या जाणून!

रक्ताभिसरण प्रक्रिया सुधारते (Blood Circulation) : मुलतानी माती रक्ताभिसरण क्रिया देखील सुधारीत करते. यासाठी मुलतानी मातीमध्ये पाणी घालून पेस्ट तयार करा आणि शरीराच्या कोणत्याही भागावर लावा. जेव्हा ती सुकेल तेव्हा ओल्या टॉवेलने पुसून घा. असे केल्याने शरीरातील रक्ताभिसरण क्रिया सुधारते.

डिस्क्लेमर : लेखात दिलेला मजकूर ही सामान्य माहिती आहे. हा तज्ञांचा सल्ला नाही)