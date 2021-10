मुंबई : नाचणी (Nachani) हे धान्य भारताच्या वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या नावांनी ओळखले जाते. कॅल्शियम, फायबर, खनिजे आणि प्रथिने नाचणीमध्ये भरपूर प्रमाणात आढळतात. मधुमेह, उच्च रक्तदाब, ऑस्टियोपोरोसिस आणि लठ्ठपणा यासारख्या समस्यांशी लढण्यासाठी नाचणी खूप फायदेशीर (Nachani benefits) असल्याचे सिद्ध होते. वजन कमी करण्यासाठी नाचणीचे सेवन करणे उपयुक्त ठरते. तुम्ही अनेक प्रकारे नाचणीचे सेवन करू शकता. उत्तम आरोग्याबरोबरच नाचणी केस आणि त्वचेसाठी देखील खूप फायदेशीर (Nachani che fayde) आहे. (Nachani Scrub & Hair Mask: Nachani is beneficial for many skin and hair problems; Learn how to make a scrub and hair mask)Also Read - Gavar shenga che fayde: वजन कमी करण्यापासून ते बद्धकोष्ठतेसाठी उपयुक्त ठरते गवार; जाणून घ्या फायदे

नाचणी हेअर मास्क (Ragi Hair mask)

सामग्री

नाचणी पावडर – 1 टीस्पून

जास्वदांचे पाणी – आवश्यकतेनुसार

आवळ्याची पेस्ट 1 टी स्पून

कृती

नाचणीचा हेअर मास्क (Nachani Hair Mask) बनवण्यासाठी प्रथम एका भांड्यात नाचणीची पूड टाका. नंतर त्यात आवळा पेस्ट घालून मिक्स करा. यानंतर, आवश्यकतेनुसार जास्वदांच्या फुलाचे पाणी घाला. तयार पेस्ट केसांच्या तळाशी टाळूवर लावा आणि मसाज करा. सुमारे 10 ते 15 मिनिटांनी आपले केस धुवा.

नाचणी फेस स्क्रब (Ragi Face Scrub )

सामग्री

नाचणीचे दाणे – 2 चमचे

दही – 2 चमचे

कृती

नाचणीचा फेस स्क्रब (Nachani Face Scrub)तयार करण्यासाठी आधी नाचणी दह्यामध्ये काही वेळ भिजवून ठेवा. नाचणी किंचित मऊ झाल्यावर हे मिश्रण चेहऱ्यावर लावा आणि हलके हाताने घासून घ्या. यानंतर 15 ते 20 मिनिटांनी आपला चेहरा स्वच्छ पाण्याने धुवा.